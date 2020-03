Arafat: România trebuia să aibă stocuri de echipamente pentru urgențe încă de acum doi ani

153674 – 11032020 – Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că România trebuia să aibă stocuri de echipamente pentru urgențe încă de acum doi ani, informează Mediafax. ”Trebuia să avem stocuri de acum doi ani. În ianuarie am început să ne pregătim. Deci ne trebuia legislația, a ieșit ordonanța în luna februarie și imediat am început. Oricum, noi trebuia să facem achiziții cu doi-trei ani înainte, noi am făcut când a fost Ebola și atunci într-adevăr am folosit aceste materiale și echipamente rămase de atunci în această situație”, a declarat Arafat.

El spune că acum autoritățile pregătesc stocuri de echipamente pentru o perioadă mai lungă. ”Această ordonanță care a ieșit acum ne va permite să creăm stocuri nu numai pentru situația asta, ci pentru o perioadă lungă în viitor, pentru că ordonanța nu s-a gândit decât parțial pentru situația actuală și are prevederi de lungă durată”, a mai spus Raed Arafat, care a precizat că aceste stocuri nu sunt doar pentru epidemia de Covid-19, ci și pentru un accident colectiv sau pentru un cutremur.

