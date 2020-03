FORT acuză: Ordonanța privind șomajul tehnic generează, în fapt, mii de disponibilizări

153907 – 25032020 – Din cauza modului ”total lipsit de claritate in care au fost formulate prevederile OUG 30/2020 privind somajul tehnic”, sute de companii din domeniul transportului rutier si aerian se pregatesc pentru disponibilizari ale angajatilor pe fondul intreruperii totale sau reducerii partiale a activitatii.

Companiile, membre ale Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), acuza faptul ca aceasta ordonanta de urgenta nu raspunde in mod explicit la cateva raspunsuri esentiale, indelung asteptate, respectiv: Daca nu exista capacitate financiara iar rulajul este aproape de zero, de unde sa suporte angajatorul costurile cu somajul tehnic in asteptarea banilor de la stat? Firmele care au avut provizioane pregatite pentru eventuale investitii insa si-au redus activitatea cu mult peste 25% sau chiar au incetat activitatea sunt considerate firme cu capacitate financiara? Se incadreaza sau nu in randul celor eligibile sa primeasca bani pentru acoperirea indemnizatiilor pentru somaj tehnic si a taxelor aferente? De ce mai este nevoie de un certificat care sa ateste situatia de urgenta in conditiile in care Romania este deja la nivelul de aplicare a Ordonantei Militare 3?

”Aceasta ordonanta, in mod halucinant, blocheaza iesirea din casa insa nu stabileste oprirea transportului public, lasand operatorii de transport la mana autoritatilor care isi bat joc de ei profitand de situatie, exemplu cel mai elocvent in acest caz fiind dat de angajatii structurii de transport din subordinea CJ Prahova care au ajuns sa ameninte operatorii de transport pentru ca nu efectueaza cursele cu zero pasageri. Daca aceasta ordonanta nu va fi modificata sau nu o sa beneficieze de clarificari pana la sfarsitul acestei luni, efectul generat o sa fie invers de cel scontat, estimarile conducand catre cel putin 200.000 de angajati disponibilizati intr-o prima etapa respectiv in urmatoarele 15 zile. OUG 30/2020 este atat de prost facuta incat descurajeaza orice forma de mentinere a activitatii economice la nivelul sectoarelor cele mai afectate si in plus nu ofera nici un minim de confort raportat evolutiei viitoare. Nimic nu este clar, concis sau neinterpretabil in aceasta ordonanta ce demonstreaza, din nou, care este nivelul celor platiti din bani publici sa ia deciziile potrivite, mai ales in astfel de momente. Previziunile economice pentru perioada de dupa Corona-virus lipsesc cu desavarsire la nivelul multor companii, iar activitatea curenta este dedicata exclusiv gasirii traducerii corecte a textelor promovate de Guvern, ceea ce reprezinta inca odata dovada vie a prapastiei dintre politicieni si economia reala, cea independenta de afaceri pe banii statului”, se arată într-un comunicat de presă.

