Măsuri guvernamentale: Credite garantate cu dobândă zero pentru IMM-uri Șomajul tehnic plătit de stat 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut Angajări la DSP Închisoare pentru falsul în declarații privitor la epidemia de coronavirus 

153800-19032020 – Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat joi dimineața măsurile adoptate de Executiv în ședința care s-a încheiat azi dimineață la ora 3.00.

Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care își închid activitatea, însă nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. De asemenea, vor fi puse la dispoziția IMM-urilor 5 miliarde de lei, credite garantate de stat pentru investiții și capital de lucru. Dobânda acestor credite va fi subvenționată total. De asemenea, Guvernul a decis să ramburseze TVA până în limita sumei de 9 miliarde de lei.

”Am luat niște măsuri pe care le considerăm absolut necesare pentru a susține angajații și angajatorii care sunt afectați de epidemia de coronavirus. Am decis prin OUG să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Am putut să o facem cu 5 miliarde în primă fază. Suntem pregătiți să îl majorăm cu încă 5 miliarde și ne putem duce până la 15 miliarde. Practic garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda e subvenționată 100%. Garanția va fi de 90% din credite pentru cele până într-un milion și de 80% peste un milion. Am decis să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde, pentru a asigura fluxuri de capital prin intermediul rambursării TVA pentru a permite companiilor să beneficieze de capitalul de lucru. La rectificarea bugetară creștem bugetul astfel încât să asigurăm decontarea concediilor medicale. Asigurăm plata șomajului tehnic, plata angajaților care intră în șomaj tehnic, din bugetul ministerului muncii prin intermediul ANOFM, prin bugetul de șomaj. Am luat această decizie pentru că este clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe nu au capacitatea, veniturile necesare, pentru a asigura plata salariilor angajaților și exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să fie dați afară. Decizia este de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, cât este practic indemnizația lunară pentru șomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Am avut și varianta de a susține plata salariului, dar am fi instituit obligația acestor angajați de a merge la muncă. Am considerat că e mai utilă măsura de a plăti acest șomaj tehnic pentru a sta acasă”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, Guvernul a majorat bugetele Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne. Orban: ”Am adoptat o hotărâre de guvern prin care am suplimentat bugetul Sănătății cu o sumă de 42 de milioane pentru sușținerea centrelor de carantină. Am reglementat norme metodologice pentru decontarea cheltuilelilor acestor centre. Am luat decizia de a suplimenta bugetul MAI cu o sumă de 100 de milioane pentru a putea susține activitetea ministerului și pentru a asigura sumele pentru achizițiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri. Am asigurat capital de lucru pentru UNIFARM, pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare la nivelul DSU, spitalelor, sau diverselor structuri”.

Orban:Am încheiat ședința de guvern la 3 dimineață

Am decis să vă prezint printr-o declarație deciziile luate de guvern

Am reglementat norme metodologice privind funcționarea centrelor de carantină

Am luat decizia de a suplimenta bugetul MAI cu 100 milioane lei pentru a putea susține activitatea ministerului și achizițiile necesare pentru protejarea structurilor din subordine

Am asigurat capital de lucru pentru UNIFARM, companie de stat, pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare spitalelor, DSP-urilor, structurilor

Am luat niște măsuri pe care le consirăm absolut necesare pentru a susține angajații și angajatorii afectați de epidemia de coronavirus. Cele mai importante:

Am decis prin OUG să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Am putut să o facem în primă fază cu 5 miliarde de lei, suntem pregătiți cu încă 5 miliarde dacă e necesar. Dacă e necesar să mergem cu majorare până la 15 miliarde

Practic, garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru

Dobânda pentru ambele produse e subvenționată 100%. Garanția funcționează pentru 90% din credite (cele sub 1 milion lei) și 80 % (peste un milion lei)

Am stabilit să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde pentru a asigura fluxul de capital, pentru a putea permite companiilor să beneficieze de capitalul de lucru necesar

Am stabilit ca la rectificarea bugetară să creștem bugetul alocat pentru decontarea concediilor medicale. De la preluarea guvernării am preluat o situație în care decontarea acestor concedii avea întârziere de până la un an. Ne-am propus să alocăm sumele necesare pentru decontarea către angajatori a sumelor plătite pentru concedii medicale

Altă măsură: asigurarea plății șomajului tehnic, plata angajaților care intră în șomaj tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, prin bugetul de șomaj de la ANOFM. E clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe companii nu au capacitatea, pentru că s-au redus încasările. Exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să li se suspende contractele

Decizia e de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.

Avem practic două categorii de angajatori: Prima e cea care a fost afectată direct de măsuri restrictive dispuse de autorități (hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacole) prin suspendarea activității pe perioada situației de urgență. Aceste companii, ca urmare a măsurilor restrictive e clar că nu își pot plăti angajații. Ca atare, angajații lor vor beneficia de plata indemnizației pentru șomajul tehnic

A doua categorie de companii sunt cele care nu au fost afectate direct de măsuri restrictive, dar au fost afectate de diferite consecințe ale epidemiei de coronavirus. Pentru a putea beneficia de această plată pentru salariații pe care nu îi pot permite să-și plătească, companiile trebuie să depună o declarație care să arate că le-au scăzut veniturile cu cel puțin 25%

Am luat decizia de a susține plata șomajului tehnic. Dacă am fi ales să plătim salariile direct, am fi instituit obligația ca angajații să meargă la muncă, or am considerat că e mult mai mutil să plătim șomajul tehnic, ca să nu îi obligăm să meargă la muncă, ci să stea acasă pentru a evita contactele sociale

Am luat decizia de modificare a Codului Penal privitoare la infracțiunile petrecute în contextul epidemiei. Am decis majorarea pedepselor pentru falsul în declarații privitor la epidemia de coronavirus. Există mai multe situații – un cetățean revine din țările cu peste 500 de cazuri, cetățenii trebuie să completeze declarații. Dacă comit un fals și nu spun din ce țară au venit vor suferi consecințele legii. Comit o infracțiune pedepsită cu închisoarea.

Am majorat pedepsele pentru zădărnicirea combaterii. Cine nu respectă carantina și măsurile dispuse de autorități li se va întocmi dosar penal. Nu putem accepta ca cetățenii responsabili, care sunt în situația de izlare sau carantină, să nu respecte deciziile, să umble liber în societate și să riște să îi îmbolnăvească pe cetățeni

Vom lua măsuri oricât de dure pentru a-i pedepsi pe cei care nu respectă deciziile

E introdusă o nouă infracțiune: omisiunea de a da date. Dacă într-o anchetă epidemiologică cineva nu dă informații complete despre persoanele cu care a intrat în contact, e o omisiune în informarea autorităților. Se poate constitui dosar penal

Cea mai mare parte a românilor care trec prin această perioadă grea respectă legea și deciziile. Din acest motiv am decis să înăsprim pedepsele pentru a-i sancționa pe cei care nu le respectă

Am adoptat și alte decizii legate de alte domenii de activitate. Economia trebuie să funcționeze, mai ales în punctele – cheie: energie, utilități, servicii publice. Toate instituțiile trebuie să funcționeze la capacitate maximă. Aprovizionarea populației, furnizarea serviciilor, utilităților de bază. Ca atare, solicit tuturor companiilor să ia măsuri de protejare a angajaților.

Încă de la începutul epidemiei am urmărit cu mare atenție fiecare evoluție și am luat măsuri graduale. Păstrăm aceeași mobilizare și suntem pregătiți să luăm orice măsuri pentru a proteja sănătatea.

Am cerut miniștrilor Sănătății, de Interne o mobilizare și mai bună

Am găsit DSP-urile aproape în moarte clinică, cu puțini angajați din cauza guvernărilor anterioare. Am dispus să facă angajări din rețeaua școlară, rezidenți, casele județene de sănătate, eventuali medici din spitale care nu sunt în prima linie

Am crescut și vom crește numărul de epidemiologi implicați în anchetele epidemiologice. De viteza acestor anchete depinde reducerea răspândirii virusului în comunitate

Am cerut MAI, mai ales după preluarea Poliției Locale, să ia măsuri energice pentru repsectarea carantinei și izolării la domiciliu, inclusiv cu echipe mobile care să verifice la fața locului, cu primăriile. Să ia inclusiv măsuri drastice de sancționare, prin amenzi sau dosare penale

Pregătirea spitalelor e un alt obiectiv major, pentru a avea capacitatea dacă va crește numărul de persoane infectate. Pregătim treptat spitalele.

Suntem angajați într-un efort în care am implicat toate entitățile care pot furniza echipamente de protecție

Stocurile existente prin lege, care ar fi trebuit să asigure stocurile legale, erau zero

A trebuit să ne descurcăm, să facem față și să compensăm stocurile care trebuia să existe

Avem acum contracte semnate, deja au început să vină diferite categorii de produse. Încet-încet vom prelua în fabricație în România aceste produse care sunt extrem de căutate la nivel global. Folosim penuria care a existat pentru a dezvolta capacități de producție în România

Vă îndemn la calm, responsabilitate, o atitudine rațională. Vă cer să vă informați doar din informațiile transmise oficial de autorități. Războiul informațional, abundența de fake news creează o stare de spirit nepotrivită

Există canale de informare care nu au alt scop decât să inducă panică. Vom lua măsuri când vom identifica astfel de surse de fake news care au ca scop să dezinformeze cetățenii.

Guvernul e într-o colaborare constantă cu președintele.

Vă doresc sănătate, respectați toate recomandările, urmăriți informațiile oficiale ale autorităților.

