Orban: ”Poveștile care circulă că testăm noi prin selecție 10.000 de oameni sunt povești”

153950 – 27032020 – Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la finalul întâlnirii de lucru cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, că autoritățile nu pot stabili în mod aleatoriu persoanele care sunt diagnosticate.

”Poveștile care circulă că testăm noi prin selecție 10.000 de oameni sunt povești”, a precizat șeful guvernului.

Orban a declarat că vor fi păstrate aceleași direcții de acțiune – reducerea răspândirii virusului, întărirea DSP-urilor, pregătirea spitalelor pentru a pregăti pacienții – și că au fost discutate măsuri pentru a preveni infectarea în spitale și urgența achiziționării de echipamente de protecție care să protejeze pe cei din sistemul de sănătate publică.

”I-am transmis personal dlui ministru Tătaru să distribuie echipamente de protecție și dezinfectanți și către medicii de familie și medicii din ambulatoriu”, a precizat prim-ministrul.

Orban a mai precizat că, în comparație cu Spania și Italia, România are mai puține cazuri de COVID 19, puțin peste o mie. ”România a luat măsuri imediat extrem de serioase. Imediat după anul nou chinezesc în România nu a existat nici o îmbolnăvire. Mai avem o specificitate: s-au întors peste 200.000 de români din țări foarte afectate. Dacă nu am fi luat măsurile severe de carantinare, cazurile ar fi fost mult mai multe. Noi am introdus anchetele epidemiologice rapide, ceea ce a dus la limitarea răspândirii. Am luat multe măsuri înaintea altor țări, precum închiderea școlilor, și au dat rezultate. Protejarea persoanelor în vârstă, care a fost o preocupare de la începutul epidemiei, e foarte mic în raport cu celelalte state europene. Aș prefera să nu mă refer la cazuistică, suntem la un număr relativ mic de decese, sub mortalitatea din alte țări. De regulă, cei decedați aveau și alte afecțiuni. Multe decese sunt provocate de alte afecțiuni”.

Despre testarea oamenilor, Orban a precizat că ”nu putem stabili persoanele care sunt diagnosticate în mod aleator. Poveștile care circulă că testăm noi prin selecție 10.000 de oameni sunt povești. Există criterii clare de testare. Noi am pus în acord capacitatea de diagnosticare”.

