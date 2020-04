ANCOM emite licențele pentru telefonie și internet mobil în banda 2.100 MHz

154014 – 01042020 – Furnizorii de servicii de comunicatii, Orange si Vodafone, au achitat contravaloarea in lei a sumei de 30 milioane euro pentru prelungirea licentelor pe care le detin in banda de 2100 MHz. Astfel, ANCOM a prelungit licentele detinute de cei doi furnizori care sunt acum valabile pentru perioada 1 aprilie 2020 – 31 decembrie 2031. Taxele de licenta, in valoare totala de 60 milioane euro, sunt virate catre bugetul de stat.

In cazul RCS&RDS si Telekom Romania Mobile Communications, taxa de prelungire a fost stabilita la echivalentul in lei a 25 milioane de euro pentru fiecare. Cei doi operatori trebuie sa achite taxa pana cel tarziu la 30 noiembrie 2021, dupa aceea urmand a fi extinse si licentele acestora.

ANCOM a propus cuantumul taxei pentru prelungirea licentelor existente in banda de 2.100 MHz printr-o consultare publica lansata in luna decembrie 2019. Nivelul taxei propuse de ANCOM si adoptate de Guvern a fost determinat proportional cu durata prelungirii: echivalentul in lei a 30 milioane de euro pentru licentele Orange si Vodafone si echivalentul in lei a 25 de milioane de euro pentru licentele RCS&RDS si Telekom Romania Mobile Communications.

Hotararea Guvernului privind stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru prelungirea unor licente de utilizare a frecventelor radio si a conditiilor privind efectuarea platii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 258/30 martie 2020.

Orange, Telekom si Vodafone utilizeaza banda de 2.100 MHz pentru furnizarea de retele si servicii UMTS/3G, iar RCS&RDS pentru furnizarea de retele si servicii UMTS/3G si LTE/4G.

Conform celor mai recente date statistice ale ANCOM, la jumatatea anului trecut, in Romania erau 19,6 milioane de conexiuni la internet mobil, din care 84% erau conexiuni 3G si 4G, si 22,3 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter