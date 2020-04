Consumul de internet în crestere, în contextul stării de urgenţă

154384 – 23042020 – Datele colectate de ANCOM arata ca, la mijlocul lunii aprilie, cresterile traficului de internet si de voce inregistreaza o tendinta de stabilizare, in cazul traficului de internet fiind de aproximativ 28% in retelele fixe si 4% in retelele mobile, in timp ce traficul de voce a inregistrat cresteri medii de circa 10% in retelele mobile si 6% in retelele fixe, comparativ cu sfarsitul lunii februarie 2020.

“Cresterea traficului de voce si de date vine in contextul implementarii tot mai intense a muncii la distanta, a mutarii cursurilor scolare si universitare in mediul online si a cresterii semnificative a componentei de divertisment online, pe fondul masurilor de distantare sociala sau autoizolare, ceea ce a condus la modificarea comportamentului de consum. Astfel, romanii care stau acasa au inceput sa utilizeze pentru voce sau date pe dispozitivele mobile mai degraba conexiunea Wi-Fi a routerului de acasa, decat internetul mobil, fapt care explica o crestere mai pronuntata a traficului de date in retelele fixe si o aplatizare a cresterii internetului mobil. Dupa o crestere abrupta a traficului de internet in luna martie, in prezent observam o stabilizare a cresterii, la niveluri relativ ridicate, pe care retelele din Romania, cu o mare componenta de fibra optica, le pot sustine si gestiona, mult mai bine decat retelele din multe alte state mai dezvoltate la alte capitole decat noi, dar avand inca o mare componenta de cupru in retelele telecom nationale”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM.

Date de la furnizori

Conform informatiilor transmise de furnizori, se poate estima ca traficul de date realizat in retelele mobile a crescut in ultima perioada cu circa 4%. In acelasi timp, in retelele fixe cresterea este semnificativa, de 28%, incadrandu-se in media inregistrata la nivel global, unde s-au observat cresteri de 25-30% ale traficului de internet in prima luna de pandemie COVID-19.

De asemenea, estimarile arata ca traficul de voce a crescut cu aproximativ 10% in retelele mobile, respectiv cu 6% in retelele fixe. In plus, se constata o modificare a orei de varf pentru traficul de apeluri realizat in zilele lucratoare, de la orele de seara la cele din mijlocul zilei (orele 11-12).

De altfel, cu exceptia traficului de date realizat in retelele mobile, toate celelalte categorii de trafic analizate inregistreaza cresteri mai mari decat cele inregistrate in ultimele semestre.

La solicitarea ANCOM, cei mai importanti furnizori au transmis cresterile traficului inregistrate in prima parte a lunii aprilie (saptamana 6-12 aprilie 2020), luand ca perioada de referinta (stare de normalitate) ultima saptamana a lunii februarie, in care s-a confirmat in Romania primul caz de COVID-19 (25 februarie 2020).

Asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor de comunicatii

Pe fondul modificarii cererii de consum din partea utilizatorilor, operatorii de retele si furnizorii de continut online au luat masuri pentru gestionarea cat mai eficienta a traficului, variind de la codec-uri mai bune si protocoale de criptare mai eficiente, la diverse reguli pentru o mai buna gestionare a traficului, in special a varfurilor de trafic. La nivel european, furnizori importanti de fluxuri video au redus calitatea transmisiei video pentru evitarea congestionarii retelelor si mentinerea experientei de utilizare a serviciilor pentru utilizatori.

In Romania, pentru a asigura continuitatea furnizarii serviciilor in cazul cresterii traficului de date, furnizorii au luat masuri pentru a monitoriza mai eficient capacitatea disponibila a retelei si a interveni unde este necesar, pentru a moderniza echipamentele de retea si a simplifica si eficientiza procesul de achizitii, dar si unele masuri privind optimizarea utilizarii resurselor tehnice. In prezent, retelele din Romania pot sustine si gestiona eficient cresterea cererii, astfel incat utilizatorii sa se bucure in continuare de conectivitate in parametri buni.

ANCOM va monitoriza constant situatia si masurile luate de furnizori pentru a asigura functionarea corespunzatoare a retelelor si serviciilor publice de comunicatii electronice, gradul de incarcare a retelelor si eventualele congestii.

