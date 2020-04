Marcel Boloș: Managerii spitalelor pot decide asupra personalului care primește stimulentul financiar

154469 – 29042020 – Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a răspuns luni în cadrul unei videoconferințe întrebărilor medicilor cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru medici și la cele referitoare la achiziționarea echipamentelor medicale și de protecție. O temă de interes a fost și sprijinul tehnic pe care angajații ministerului îl acordă medicilor din spitale în folosirea platformei informatice MySMIS pentru facilitarea depunerii proiectelor.

Reprezentanții Programelor Operaționale Capital Uman (POCU) și Infrastructură Mare (POIM), împreună cu Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Ministerului Sănătății, au răspuns celor peste 80 de reprezentanți ai spitalelor implicate în lupta COVID-19, ai Consiliilor Locale și ai asociațiilor profesionale. Aceștia au fost invitați ca urmare a adresării de întrebări la adresa de email covid19.sanatate@fonduri-ue.ro sau direct prin formularul de pagina web mfe.gov.ro.

Ministrul Marcel Boloș a anunțat că are în vedere modificarea OUG 43/2020 prin renunțarea la limitarea care prevedea inițial acordarea stimulentului financiar doar personalului implicat direct în tratarea bolnavilor, dând astfel managerilor spitalelor posibilitatea de a decide ce categorii de personal sunt îndreptățite să primească sprijinul financiar. „Corect și de bun simț este ca stimulentul să se acorde întregului personal medical și auxiliar care are o contribuție la combaterea pandemiei. Cu acordul Ministerului Sănătății vom propune această flexibilizare în ședința de Guvern de joi”, a precizat ministrul. Astfel, se are în vedere includerea personalului din asistența medicală comunitară, cea medico-socială și a celor din medicina legală. Chiar dacă aceștia sunt angajați ai mai multor unități spitalicești, bonusul financiar se acordă o singură dată în baza CNPului.

Conform reprezentanților Ministerului Sănătății participanți la videoconferință, stimulentul financiar se va acorda începând din luna mai pentru aprilie, iar plata salariilor și sporurilor nu va fi condiționată sau întârziată de acordarea acestor prime din bani europeni.

În ceea ce privește achiziția echipamentelor medicale și de protecție, apelul finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare în valoare totală de 350 de milioane de euro permite decontarea retroactivă a cheltuielilor realizate începând cu 1 februarie 2020. Carmen Moraru, secretar de stat MFE și coordonator al programelor POCU și POIM, precum și al îmbunătățirii infrastructurii informatice în folosul beneficiarilor, a precizat în cadrul videoconferinței: „Încurajăm achiziția echipamentelor folosite în testare, prevenția fiind una din temele importante pe care trebuie să le avem în vedere, așa cum de altfel a reieșit și din consultările cu medicii din linia întâi.”

„Aceasta este prima întâlnire la care am răspuns direct întrebărilor punctuale, de când am pus la dispoziție mecanismul de dialog care include medicii, Ministerul Sănătății și Ministerul Fondurilor Europene”, a precizat ministrul Marcel Boloș la sfârșitul sesiunii de întrebări și răspunsuri care a durat 4 ore. „După 4 ore consider nu doar că am oferit clarificări, ci și că am primit informații prețioase care ne ajută mai departe în construcția eficientă a proiectelor care ajută românii în lupta contra COVID-19. Banii europeni există, dar trebuie investiți cu cap în sistemul medical”.

Pachetul de măsuri luate de Ministerul Fondurilor Europene în contextul pandemiei poate fi consultat aici.

