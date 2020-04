Monitorizare a discursurilor antioccidentale: Ponta, declarat politicianul român cel mai iresponsabil

154299 – 18042020 – Victor Ponta, președintele Pro România, a panicat societatea, în luna martie, afirmând că Guvernul nu suspendă ratele bancare pe perioada stării de urgență ca să protejeze investitori străini.

Potrivit unei monitorizări a discursului anti-occidental în România, un proiect al asociației LINX, Ponta a fost politicianul român cel mai iresponsabil în martie, cu un discurs identic cu cel al propagandei anti-europene atât a Kremlinului, cât și a fostului șef al PSD, Liviu Dragnea.

Ponta scria pe Facebook, la 24 martie a.c.: ”Nu vor sa impuna restrictii dure (ca in Franta, Italia, Spania si alte tari) ca sa nu piarda voturile celor din Diaspora veniti acasa – desi Arafat, Despescu si ceilalti specialisti au propus de vineri dimineata, liderii PNL au amanat inca 5 zile! Putem calcula cat de mult am pierdut prin aceasta amanare? Nu vor sa suspende plata ratelor la banci ca sa nu se supere niste investitori din afara Romaniei! Nu vor sa ajute firmele romanesti ca sa le bage in faliment si sa fie cumparate pe degeaba! Oamenii acestia chiar nu inteleg in ce lume traim! Si nu inteleg ca interesul lor meschin de Partid este impotriva interesului Romaniei!”

Ponta știa foarte bine că, la acea dată, o ordonanță de urgență care să suspende ratele era în lucru, însă a preferat să panicheze pe toată lumea cu comentariul său.

Nimic nu era întâmplător: cu o zi înainte, pe 23 martie, Național publica un articol intitulat ”Orban salvează doar băncile și multinaționalele”. A doua zi, Național recidiva cu un text sub titlul ”Orban, pupici pentru bănci. Nicio măsură pentru români”.

Pe 30 martie, o ordonanță de urgență care îl contrazicea pe Ponta a fost publicată în ”Monitorul oficial”. Fostul premier, însă, nu și-a cerut scuze. Dimpotrivă, continuă atacurile.

