Regina Elisabeta a II-a, a Marii Britanii împlinește, azi, 94 de ani

154320 – 21042020 – Astăzi este ziua reginei Elisabeta a II-a, care împlinește 94 de ani. Va sărbători discret, din cauza pandemiei de coronavirus, care modifică și tradițiile regale din Marea Britanie. Deși s-a născut pe 21 aprilie 1926, regina este sărbătorită și în iunie, ceremonia fiind una oficială, care are legătură cu Trooping the Colour, o tradiție a regimentelor britanice, cu rădăcini înainte nașterii reginei, respectiv în secolul al XVII-lea. Din 1748, Trooping the Colour marchează și ziua oficială de naștere a suveranei, indiferent cine este aceasta.

În fiecare vară, regina Elisabeta a II-a sărbătorește ziua de naştere în mod tradițional, cu salve de tun trase în onoarea sa, cu multe steaguri și toată familia regală alături. În această vară, curtea din Buckingham Palace nu va mai fi ce a fost, deoarece regina va sărbători discret din cauza pandemiei de coronavirus. De altfel, regina Angliei spune că, în această perioadă, când lumea întreagă este afectată de coronavirus, consideră că tradiționalele salve de tun sunt nepotrivite, notează The Telegraph. Totodată, Palatul Buckingham a anunţat deja că nici parada militară, organizată în fiecare an în luna iunie pentru a celebra în mod oficial ziua de naştere a reginei, nu va avea loc în acest an. Sursa:libertatea.ro

