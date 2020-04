Romii, din ce în ce mai violenți, stăpâniți cu greu de forțele de ordine

154314 – 20042020 – Scandaluri violente au avut loc în ultimele zile în mai multe zone locuite în principal de romi. În prima zi de Paști, în cartiere mărginașe din București, Săcele și Ploiești, protagoniști fiind mai mulți romi. De asemenea, la Balotești, în Ilfov, trupele speciale ale Poliției au intervenit și au stins un scandal în care romii făceau gălăgie în spatele unui bloc.

Polițiștii și jandarmii au fost nevoiți să intervină cu armamentul din dotare. Multe persoane au fost amendate și reținute.

Activiști pentru drepturile romilor și lideri ai acestora au ieșit public și și-au spus punctul de vedere în legătură cu acest aspect.

Ciprian Necula, profesor asociat la SNSPA: ”Oricât de activiști am fi noi pentru drepturile romilor, nu am putea niciodată să susținem violența și nici să tragem o politichie ieftină”

Ciprian Necula, profesor asociat la SNSPA: ”Frustrare. Asta am simțit în legătură cu incidentele violente din ziua de Paște – știți dv., ziua aceea din an în care primim lumină spirituală și în care speranța se reaprinde. Inițial am simțit furie, căci am văzut abuzurile și violența poliției, nu știu dacă e defect profesional sau, pur și simplu, asta mi-a fost dat să văd. Ulterior, cu toată echipa organizației Aresel, am trăit frustrarea.

Am fost dezarmați, căci oricât de activiști am fi noi pentru drepturile romilor, nu am putea niciodată să susținem violența și nici să tragem o politichie ieftină, adesea folosită în spațiul mioritic, prin care să spunem că era altceva, pixelul albastru, unghiul de filmare sau mai știu eu ce justificare de acest tip.

”Alcool și șmecherie Împreună cu colegii mei de la Aresel am descoperit că au existat și motive pentru intervențiile autorităților în toate localitățile în care au existat incidente. Baza conflictului au reprezentat-o alcoolul și șmecheria. Indivizi care s-au pregătit din timp, fără nici un fel de respect pentru comunitatea lor sau pentru societatea noastră, să organizeze petreceri transmise live pe Facebook, în fața unui virus mortal, să îi vadă lumea cât de șmecheri sunt ei în detrimentul sutelor de mii de romi care au ales să se supună legii. Am fost dezarmați de generalizările pe care le-am citit pe rețelele de socializare, invocările unor criminali de război precum Antonescu sau Hitler – în ziua Paștelui -, și noi am considerat că indivizii respectivi au comis fapte reprobabile.

Am fost dezarmați, pentru că noi sperăm să organizăm civic și politic romii, sperăm ca aceștia să formeze un bloc civic puternic, unitar, bazat pe principiile echității, sperăm să mobilizăm și remobilizăm romii pentru ca vocea lor să conteze. Practic, ideologic, noi suntem pregătiți să contribuim la dezvoltarea romilor (și, implicit, a României), iar acum – după ce am analizat evenimentele – suntem în situația în care dorim să spunem ajunge (Aresel, în limba romani) inclusiv unor romi care fac să pară misiunea noastră imposibilă și derizorie. Scandalagiii din comunitățile prezentate în mass-media, câțiva la număr, contribuie semnificativ la argumentarea generalizatoare despre romi, rasiștilor le oferă exemple, iar oamenilor de bună credință, îndoieli. Tot ce sper în urma acestor incidente violente este ca responsabilii să fie identificați, anchetați și sancționați conform legislației; sper ca societatea noastră să aibă maturitatea de a nu generaliza etnic aroganța, prostia și șmecheria unora; sper ca autoritățile să își facă datoria față de comunitățile marginale în domeniile cheie precum educație, sănătate, locuire și ocupare. Sper ca orice abuz să fie sancționat individual, nu colectiv Sper ca aceia care sunt responsabili de situația dificilă a romilor (liderii politici romi și neromi) să dispară din viața publică; sper să nu mai existe violențe, să ne bucurăm de diversitatea noastră etnică și să prosperăm împreună. Sper ca romii – cei 2 milioane câți există în România – să nu sufere din cauza unor cretini care, întâmplător, sunt tot romi”.

Nicu Păun, preşedintele Partidei Romilor ”Pro-Europa”: ”Condamn cu ferminate aceste ieșiri și atitudini cu totul nedemne și nejustificate!”

Nicu Păun, președintele Partidei Romilor ”Pro-Europa”, condamnă, la rândul său, faptele petrecute: ”Imaginea etniei rome are de suferit de pe urma acestor fapte lipsite de prudență Din nefericire, Sfintele Sărbători de Paști ne-au găsit în acest an într-o situație dificilă, de criză sanitară la nivel mondial. Cu toții traversăm greutăți și resimțim efectele restricțiilor, însă țin să reiterez apelul meu la respectarea legilor impuse de autorități spre binele societății noastre. Mă simt profund indignat față de manifestările violente din București, Săcele, Hunedoara sau Fetești, care au marcat comunitățile de romi în ultimele 48 de ore și condamn cu ferminate aceste ieșiri și atitudini cu totul nedemne și nejustificate. Imaginea etniei rome are de suferit de pe urma acestor fapte lipsite de prudență, iar cei implicați în astfel de acte trebuie să suporte pedepsele stabilite prin lege. Respectarea normelor de conduită socială sunt valabile pentru fiecare dintre noi, iar legea este mai presus de orice răfuială între indivizi. Actele de violență nu trebuie în niciun fel tolerate. Fac încă o dată apel la înțelegere, ordine și calm din partea tuturor etnicilor romi. Haideți să ne mobilizăm și să dăm dovadă de civism, să ne ajutăm unul pe celălalt și să ne respectăm în aceste momente tulburătoare cu care ne confruntăm. Este responsabilitatea noastră să ne conformăm regulilor, atât pentru a ne putea proteja, cât și pentru a conviețui armonios. Am speranța că aceste ieșiri neconforme cu legea nu se vor mai repeta. Orice formă de violență trebuie să înceteze”.

Gelu Duminică, sociolog: ”Oamenii ăia vor exploda, pentru că uităm că avem 4,5 milioane de români care trăiesc în sărăcie extremă”

Sociologul Gelu Diminică a spus că intervenția forțelor de ordine din București a fost una ”specifică” și ”normală”: ”Au pus în aplicare mandatul pe care îl au și sper ca descreierații ăia să primească pedeapsa pe care o merită. De cealaltă parte, toate comunitățile astea în care am avut probleme în ultimele zile, Mimiu din Ploiești, Strachina în Țăndărei, Micro 9 din Hunedoara, toate sunt ceea ce se numesc ghetouri. Din păcate, toți indicatorii de sărăcie sunt la ei acasă. Și de foarte multe ori instituția statului consideră zona aia ca și cum nu există pe hartă”.

Sociologul a amintit că la nivel european există fonduri care permit țărilor membre UE să investească în astfel de comunități, pentru promovarea educației de calitate și reducerea sărăciei: ”Asta e prevenția!”

”Forța pumnului este mult mai importantă decât «dialogul intracomunitar coerent bazat pe valori comune»”

”Oamenii ăia de acolo sunt învățați să fie șmecheri, că tupeul ține loc de orice și că prin tupeu își câștigă respectul. Forța pumnului este mult mai importantă decât «dialogul intracomunitar coerent bazat pe valori comune», pentru că oamenii ăia au fost la marginea comunităților dintotdeauna și aici nu vorbim de etnie”, a adăugat el.

Gelu Duminică a atras atenția în acest sens că ceea ce ar trebui să fie prevenție nu este specific comunităților rome, ci ghetourilor:”„Nivelul educației e foarte jos, cred că sunt doi în școala aia, care e mare, care au mers la liceu”. ”Acolo, majoritatea termină școala și nu știu să scrie și să citească”, a subliniat sociologul.

Întrebat care ar trebui să fie reacția polițiștilor în astfel de cazuri, în contextul în care unul dintre scandalagii spunea să vină poliția să o ”răstoarne”, sociologul a explicat că este vorba despre ”puterea legii cu care ei sunt obișnuiți”.

”Vă dau exemplul Țăndărei. Ăia, la nivel local, înainte de carantină, se băteau pe burtă cu polițiștii. Cine avea tupeu să le zică ceva șmecherilor de la Țăndărei? Reușiseră să învingă statul, au transformat un AK47 în armă de vânătoare, pentru care aveau și permis de port-armă. Vă dați seama ce corupție endemică e acolo, câtă protecție au avut ăia? Cărui polițist local nu-i tremurau chiloții pe el, când îl vedea pe șmecherul care nu stă în carantină că stă la masă cu primarul, bătându-se pe burtă? A fost nevoie să vină alți polițiști din altă localitate și Armata ca să se liniștească”, a spus Gelu Duminică.

În urma unei razii la Țăndărei, au fost confiscate 11 arme de foc și 2 neletale de la persoanele intrate în carantină. Potrivit Deutsche Welle, care citează într-un reportaj declarațiile unor martori la acțiunea poliției, armele confiscate sunt puști de asalt Kalasnikov, AK-47, pe care polițiștii și jandarmii le confiscaseră în urmă cu zece ani, la începutul dosarului internațional legat de traficul de carne vie. La finalul procesului însă, după achitarea tuturor inculpaților, armele au fost returnate deținătorilor.

Documentul din 1977 care arăta comunitățile cu probleme. Sunt aceleași după 50 de ani

”În momentul în care poliția de la nivel local oferă protecție, cum Doamne iartă-mă să impună legea? Trebuie să ne uităm unde eșuăm, de ce astfel de cazuri se întâmplă. Niște demenți, altfel nu poți să-i numești, dacă în sfânta zi de Paști ieși cu parii pe stradă. Polițiștii ăia, săracii, nici nu știau ce să facă, să folosească armamentul din dotare sau nu. Pe bună dreptate! Din nou, nu tratați etnic ceea ce nu este etnic. Din păcate, vizibilitatea minorității este mult mai mare”, a adăugat el.

Sociologul a mai spus că într-un document al Partidului Comunist Român din 1977 erau menționate aceste ghetouri cu probleme: ”Toate comunitățile în care avem probleme azi erau menționate în documentul ăla! Nimic nu s-a întâmplat în 50 de ani, pentru că sunt tot fără drumuri, fără apă, fără școală de calitate, fără, fără, fără! Cum ați fi vrut să se schimbe oamenii ăia?”

”Oamenii ăia vor exploda, pentru că uităm că avem 4,5 milioane de români care trăiesc în sărăcie extremă. Avem peste 100 și ceva de comunități, conform hărții sărăciei a Băncii Mondiale, care sunt comunități de genul pe care le vedeți. Reacția se face cu poliția, prevenția se face cu dezvoltarea”, a mai spus Gelu Duminică.

Întrebat cu ce imagine rămâne Poliția Română după toate aceste intervenții, sociologul a spus: „În dreapta imaginii aveți un cadru de la Hunedoara, cu un băiețaș care îi dă un capac polițistului, după ureche, în timp ce polițistul era în mașină. Oriunde s-ar fi întâmplat în lume chestia asta ăla nu mai mișca în a doua secundă. Era încătușat, pus grămadă. Stai și te gândești cum s-a ajuns la asta. Nu cumva ăștia își mai trăgeau câte un capac în timp ce mai beau o bericică, la barul din cartier? Nu știu, mă întreb.”

”Asta cred că o să rămână, aduceți-vă aminte cum acționau omuleții ăștia în 10 august, da?”, a mai spus sociologul.

