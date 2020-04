Sondaj BestJobs: Trei din zece angajați români lucrează de acasă

154113– 08042020 – Aproape 29% din totalul angajatilor participanţi la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa. Cum tot atatia sunt de parere ca actuala criza generata de coronavirus va mai dura inca aproximativ doua luni, principala provocare privind indeplinirea sarcinilor de serviciu tine de lipsa unei comunicari eficiente cu colegii (15,7%).

Pentru mai bine de jumatate dintre angajatii care au raspuns sondajului BestJobs este usor sa se adapteze la munca remote, pentru ca au experienta cu instrumentele digitale, si doar 5,1% dintre cei chestionati gasesc dificila adaptarea.

Dintre cei care lucreaza de acasa, 35% au constatat ca sunt mai productivi in aceasta perioada de munca obligatorie la domiciliu comparativ cu productivitatea pe care o au la birou, pentru ca nu mai pierd timp cu deplasarea zi de zi la birou. Alti 17,5% spun ca sunt mai concentrati intrucat acasa nu mai sunt intrerupti de colegi, iar 10% se simt mai putin stresati ca urmare a lipsei presiunii directe a sefului. Numai 13% dintre cei care lucreaza de acasa spun insa ca sunt mai putin eficienti, in conditiile in care trebuie sa se ocupe si de treburi casnice sau sa aiba grija de copii.

Potrivit Smart News, principalele trei provocari privind indeplinirea sarcinilor de serviciu, pe care le intampina angajatii care lucreaza remote, sunt lipsa unei comunicari eficiente cu restul echipei (15,7%), lipsa claritatii in ceea ce priveste sarcinile zilnice (11,82%) si comunicarea deficitara cu clientii (9,17%). in ceea ce priveste instrumentele de comunicare pe care le folosesc in prezent, cei mai multi dintre angajati tin acum legatura cu managerul direct, cu restul echipei sau cu clientii prin conversatii telefonice (13,6%), prin mesagerie instant (Whatsapp, Messenger, Slack etc. – 10,93%), dar si prin e-mail (9,7%) si apeluri video (Skype, Zoom etc. – 6,53%).

Întrebati cat de mult cred ca se va prelungi aceasta perioada de izolare obligatorie si, implicit, de munca remote, cei mai multi dintre angajatii chestionati (29,3%) sunt de parere ca intre o luna si doua luni, iar 20,8% au indicat intre doua si trei luni. De asemenea, 15,52% dintre ei considera ca starea actuala s-ar putea prelungi chiar mai mult de trei luni, in vreme ce 22,57% dintre cei chestionaţi au spus ca nu pot estima cat timp va dura starea de urgenta.

Coronavirusul si impactul asupra starii mentale a angajatilor

Aproape 70% dintre angajatii romani nu sunt deloc stresati sau doar putin stresati ca ar putea contracta coronavirusul in perioada imediat urmatoare, principalul motiv de stres fiind mai degraba incertitudinea si faptul ca nu stiu cat va dura aceasta perioada de izolare la domiciliu impusa de autoritati (49,21%).

Cand vine vorba de starea emotionala a angajatilor nevoiti sa lucreze de acasa o perioada mai lunga de timp, cei mai multi dintre intervievati spun ca izolarea le induce o stare de singuratate si de anxietate (20,1%), dar si de stres (19,05%) si chiar de depresie (7,41%).

Dupa izbucnirea crizei coronavirusului, printre masurile de prevenire aplicate cel mai des de angajatii romani se numara spalarea si dezinfectarea mainilor, amintita de 56,61% dintre respondenţi, pastrarea unei distante minime de cel putin un metru fata de ceilalti colegi (42,86%), dezinfectarea permanenta a biroului/spatiului de lucru (42,5%), purtarea maştilor de protecţie (28,22%) si evitarea contactului direct cu ceilalti colegi/lucrul izolat (25,22%).

Sondajul a fost efectuat in perioada 16-30 martie 2020, pe un esantion de 1.022 de utilizatori de internet din Romania.

