ANCOM: Ce trebuie sa stim despre amplificatoarele de semnal GSM?

154519 – 08052020 – In contextul pandemiei de COVID-19 si pe fondul distantarii sociale si a intensificarii utilizarii serviciilor de comunicatii electronice, amplificatoarele de semnal 2G/3G/4G, echipamente radio care cresc nivelul semnalului receptionat de telefonul mobil, ar putea sa fie tot mai utilizate. In acest context, ANCOM atrage atentia utilizatorilor ca acest tip de echipament radio poate fi pus in functiune doar cu acordul operatorilor de telefonie mobila si trebuie sa aiba aplicat marcajul CE.

Ce sunt amplificatoarele de semnal GSM?

Amplificatoarele de semnal GSM (denumite si repetoare de semnal) sunt echipamente radio menite sa preia semnalul emis de statiile de baza 2G/3G/4G ale furnizorilor de servicii de comunicatii de telefonie mobila pentru a-l amplifica in interiorul cladirilor, oferind o putere imbunatatita a semnalului radio receptionat de telefonul mobil.

Utilizarea amplificatoarelor de semnal 2G/3G/4G

Serviciul de telefonie mobila functioneaza prin propagarea undelor radio care poate fi afectata de diferite obstacole (cladiri, tuneluri, dealuri, paduri, lacuri sau conditii meteo), iar calitatea serviciului depinde de tipul telefoanelor mobile folosite, de numarul de apeluri initiate in acelasi timp de mai multe persoane etc.

Iata ce trebuie sa stie utilizatorii inainte de a decide achizitionarea si punerea in functiune a unui amplificator de semnal:

Punerea in functiune a amplificatoarelor fara marcaj CE poate produce interferente prejudiciabile care afecteaza buna functionare a serviciilor de telefonie mobila, atat celorlalti utilizatori din aria de acoperire, cat si furnizorilor respectivi.

Instalarea unui astfel de dispozitiv poate fi facuta numai cu acordul operatorului de telefonie mobila al carui semnal se doreste amplificat! Punerea in functiune a acestor amplificatoare implica utilizarea spectrului de frecvente radio si nu se poate efectua decat de catre sau cu acordul operatorului care detine licenta de utilizare a spectrului radio.

Amplificatorul de semnal 2G/3G/4G, ca toate echipamentele radio care functioneaza utilizand spectrul de frecvente radio, trebuie sa aiba aplicat marcajul CE. In caz contrar, echipamentul respectiv este neconform si nu poate fi pus in functiune!

In cazuri extreme, interferentele prejudiciabile cauzate de echipamentele radio neconforme pot afecta apelarea numarului de urgenta 112!

In cazul in care cei care detin echipamente radio neconforme continua sa le foloseasca, incalca astfel prevederile Hotararii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio, cu modificarile si completarile ulterioare, riscand sanctiuni cuprinse intre 500 si 5.000 lei.

Informatii complete despre echipamentele neconforme si legislatia aplicabila in aceste cazuri sunt disponibile aici si aici.

Utilizarea amplificatoarelor de semnal in Romania

ANCOM a identificat si a scos din folosinta, de la inceputul anului si pana in prezent, 20 de amplificatoare de semnal 2G/3G/4G, care provocau interferente prejudiciabile serviciilor de comunicatii electronice de telefonie mobila, descoperite in urma sesizarilor venite din partea furnizorilor acestor servicii, dar si din partea utilizatorilor. Dintre acestea, cele mai multe au fost descoperite in Bucuresti si in judetul Timis.

Verifica acoperirea cu semnal de voce mobila pe aisemnal.ro

Utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar si nivelul de semnal 2G, 3G si 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piata din Romania, accesand harta aisemnal.ro, o platforma care integreaza toate masuratorile de semnal de voce mobila realizate de ANCOM in cadrul campaniilor dedicate, desfasurate in anul 2019.

