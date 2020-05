ANCOM propune compensarea costului net pentru serviciul universal postal din anul 2017

154546 – 11052020 – Ca urmare a cererii de compensare transmise de Compania Nationala Posta Romana S.A. (CNPR), ANCOM a analizat caracterul de sarcina injusta a costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal postal in anul 2017 de catre CNPR. Din analiza efectuata a rezultat ca au fost indeplinite cumulativ cele doua conditii stabilite in legislatie, iar costul net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal in anul 2017 constituie o sarcina injusta pentru CNPR, fiind astfel necesara compensarea acestuia cu suma de 4.252.328 lei.

Este pentru prima data cand ANCOM propune compensarea costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal postal, pe fondul restrangerii, prin efectul direct al legislatiei primare, a sferei serviciului universal, respectiv excluderii serviciilor care au ca obiect trimiteri postale in numar mare, inclusiv serviciilor de distribuire a taloanelor de plata a drepturilor de protectie sociala.

Conditii pentru compensarea costului net

Costul net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta diferenta dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a indeplinirii obligatiilor de serviciu universal si costul net al furnizorului in cazul in care si-ar desfasura activitatea fara a avea obligatiile de serviciu universal.

Acesta reprezinta o sarcina injusta si poate fi compensat doar in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ doua conditii legate de nivelul rentabilitatii capitalului mediu angajat inregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal si de pragul de materialitate in functie de veniturile inregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Analiza ANCOM

ANCOM a analizat in detaliu datele si ipotezele utilizate de CNPR in procesul de intocmire a cererii de compensare a costului net, metodologia si calculul efectiv al costului net, precum si informatiile suplimentare puse la dispozitie de CNPR, iar acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustari asupra datelor si calculului efectiv al valorii costului net. De asemenea, a constatat ca sunt indeplinite cumulativ conditiile necesare stabilirii caracterului de sarcina injusta a costului net aferent furnizarii serviciului universal in anul 2017. Astfel, obligatiile rezultand din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcina injusta pentru CNPR in anul 2017.

Potrivit calculului ANCOM, valoarea costului net inregistrat de CNPR in anul 2017 ca urmare a obligatiilor ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal, inclusiv beneficiile intangibile, este de 8.726.676 lei, iar suma maxima ce poate fi compensata este de 4.252.328 lei, reprezentand valoarea costului net ce ar putea fi compensat pana la atingerea nivelului rezonabil al rentabilitatii capitalului mediu angajat inregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Finantarea costului net

Mecanismul de compensare a costului net se va stabili ulterior, prin hotarare a Guvernului, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele surse de finantare:

a) din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu respectarea cadrului legal national si european din domeniul ajutorului de stat; b) prin partajarea costului net intre furnizorii de servicii postale si/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal national si european din domeniul ajutorului de stat.

Serviciul universal postal

Accesul la serviciul universal postal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a unor servicii postale (serviciile incluse in sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie privind compensarea costului net aferent furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal in anul 2017 poate fi consultat aici . Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 10.06.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

