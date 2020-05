ANCOM propune scăderea tarifelor pentru terminarea apelurilor fixe

154686 – 20052020 – ”Supunem consultarii publice o scadere de aproximativ 30%, pana la 0,097 eurocenti/minut, a tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe, incepand cu data de 1 august 2020. Continuam astfel eforturile Autoritatii de a sustine o piata telecom competitiva in Romania, cu oferte atractive si convenabile pentru romani””, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Potrivit documentelor consultate de ANCOM, incepand cu data de 1 august 2020 operatorii de telefonie fixa desemnati de Autoritate ca avand putere semnificativa de piata, printre care si Telekom, RCS & RDS, Orange sau Vodafone, vor putea aplica un tarif de maxim 0,097 eurocenti/minut in cazul apelurilor nationale, apelurilor initiate din Spatiul Economic European (SEE), precum si in cazul apelurilor initiate din retele din afara SEE, daca acordurile internationale in vigoare nu permit instituirea unui regim diferit de tarifare.

In prezent, tariful maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe este de 0,14 eurocenti/minut si a fost stabilit de ANCOM incepand cu 1 aprilie 2014, pe baza unui model de calculatie a costurilor de tip LRIC pur, menit sa asigure obiectivele de promovare a concurentei, maximizare a beneficiilor consumatorilor si stimulare a investitiilor eficiente, cu respectarea metodologiei armonizate prevazute in Recomandarea 2009/396/CE.

Scaderea tarifului a fost determinata in urma actualizarii mai multor parametri ai modelului de calculatie a costurilor utilizat anterior, precum si a costului capitalului.

Potrivit celor mai recente date statistice colectate de ANCOM, pe parcursul anului 2019 telefonia fixa a fost tot mai putin utilizata de romani, cu scaderi atat din punct de vedere al numarului de linii de acces (-7,7%, pana la 3,38 milioane), cat si din cel al traficului (-16,5%, pana la 1,9 miliarde minute). Ca urmare a acestor evolutii, in anul 2019, un roman a vorbit in medie doar 8 minute/luna la telefonul fix in scadere cu 17% fata de anul 2018.

In functie de numarul de abonati de la sfarsitul anului 2019, Grupul Telekom avea o cota de piata de 40%, RCS&RDS 35%, Grupul Vodafone 23%, ceilalti furnizori insumand 2%.

