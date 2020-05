Egalitatea de șanse pe durata pandemiei – victimele violenței, cele mai afectate

154517 – 08052020 – De Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse, serbată pe 8 Mai după adoptarea legii în Parlament în 2015, mesajul președintelui Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, deputatul USR Cristina Iurișniți stă sub semnul efectelor pandemiei asupra victimelor violenței domestice. ”Este o perioadă dificilă pentru noi toți, însă pentru femeile aflate într-o relație cu un partener abuziv și pentru copiii expuși la violență domestică, această pandemie poate fi literalmente o amenințare la adresa vieții lor și nu din cauza noului virus”.

România este în continuare codaşă la egalitate de șanse în rândul statelor membre UE, iar cetăţenii români sunt afectaţi zilnic de discriminare şi de stereotipuri. Cea mai gravă situație a fost și, cu regret o spun, încă este cea a victimelor violenței domestice: femeile sunt în continuare ucise de actuali sau foşti parteneri, iar numărul infracţiunilor din acest spectru, inclusiv violul şi abuzul minorilor este în creştere. ”Nu există o reţea suficientă de sprijin şi asistenţă, iar asta se vede cu atât mai mult în această perioadă”, atrage atenția deputatul Iurișniți.

”În calitate de președinte a Comisiei de resort, am tras numeroase semnale de alarmă, am adresat solicitări autorităților competente, am inițiat și participat la întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din domeniu pentru a oferi soluții viabile victimelor violenței. Alocarea de resurse pentru prevenirea și combaterea violenței este o urgență inclusiv pe durata pandemiei”, insistă președinta Comisiei. ”Acesta este și motivul pentru care găzduiesc o consultare online chiar de Ziua Națională a Egalităţii de Șanse cu reprezentanți ai ANES, Romanian Women’s LOBBY. Răspunsul guvernamental la criza declanșată de Covid19 trebuie să țină cont de egalitatea de șanse, iar statul român are datoria de a proteja acele categorii vulnerabile cu atât mai mult în condițiile generate de coronavirus”, declară Cristina Iurișniți.

”Din păcate, Comisia parlamentară pe care o conduc nu deține pârghiile necesare pentru a acționa direct, nu facem alocări bugetare, iar realist vorbind, nicio strategie, niciun program, nicio inițiativă legislativă nu poate fi implementată cât timp nu există normele și fondurile necesare. Dar putem fi liantul dintre autorități, mediul asociativ, mediul privat și cetățeni. Obiectivul meu și al partenerilor instituționali și asociativi este să demarăm împreună o campanie similară celor din Franța și Spania. Aceste țări europene, confruntate cu creșterea exponențială a cazurilor de violență domestică au cooptat rețeaua națională de farmacii într-un program de prevenție și combatere a fenomenului. Astfel, femeile pot cere ajutor la farmacie printr-un cod anume, iar farmacistul poate alerta autoritățile, chiar dacă victima violenței este însoțită de agresor și în izolare, și la cumpărături. Voi propune acest model Colegiului Farmaciștilor, în parteneriat cu ANES și reteaua nonguvernamentală ROWL care reunește peste 20 de asociații active care luptă pentru egalitatea de șanse , ”, a mai transmis deputatul USR, Cristina Iurișniți.

”Astfel de campanii sunt utile mai ales pentru informare, conștientizare, dar intervenția statului trebuie să se concentreze cu precădere pe intervenție eficientă în ceea ce privește cazurile urgente, pe servicii destinate victimelor, pe măsuri de sprijin inclusiv la nivel economic și pe introducerea principiilor de bugetare de gen în planificările bugetare din perioada următoare, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene”, a subliniat în încheierea mesajului său președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.

