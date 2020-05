Funeriu: Apărați-vă onoarea diplomei de bacalaureat!

Funeriu despre miza anulării Bacalaureatului: ”Vreo 6 – 700.000 de picați la bac din 2011 încoace vor primi acea diplomă și vor repopula fabricile de diplome!”

154768 – 26052020 – O asociație a elevilor și mai mulți politicieni solicită anularea examenului de Bacalaureat, o temă rostogolită de anumite posturi de televiziune. Care este, de fapt, miza anulării examenului de Bacalaureat cerută de unii? Iată o explicație a profesorului Daniel Funeriu, fot ministru al Educației:

”Să fim puțin raționali: conform tendințelor actuale, în ziua bacalaureatului vor mai fi în România aproximativ 1000 de infectați cu coronavirus. Asta înseamnă că, din aprox. 140.000 de copii care vor da bacul, 7 vor fi infectați. Din care 5-6 diagnosticați, deci izolați, deci un singur elev infectat va da bacalaureatul. Vom avea, așadar, o singură sală de clasă cu un elev infectat, cu mască și la distanță mare de ceilalți. Rațional vorbind, un risc de 10 ori mai mic decât riscul unui accident rutier într-un an calendaristic pentru o persoană oarecare. Riscul pentru sănătate este, așadar, cât de aproape de zero este posibil să fie.

Coaliția loazelor a început, așa cum prevedeam, ofensiva abjectă pentru anularea bacalaureatului în România. Dacă se va anula bacalaureatul, vreo 6 – 700.000 de picați la bac din 2011 încoace vor primi acea diplomă și vor repopula fabricile de diplome – dughene, nu universități – cu un interes financiar de aproximativ 400 de milioane de euro anual. Înțelegeți acum de ce atâta isterie, de ce tristul domngadea și partenerul lui în intoxicare, badea-sac-de-box, de ce sindicate veroase, asociații făcute peste noapte și toată duhoarea mediocrității din România vă fac un penibil șantaj sentimental, bine orchestrat de mafiile din educație și politicienii rămași fără bani după bacul corect din 2011?

Dragii mei,

Din 2011 încoace, peste un milion de tineri ai României au o diplomă obținută pe merit, două milioane de tineri ai țării noastre au învățat că nu poți să furi startul în viața de adult. Acești tineri au fost printre cei care s-au luptat în stradă pentru o justiție independentă, ei vor fi cei care vor ridica țara noastră, ei vor fi cei care ne vor opera când vom fi bolnavi, ei vor pilota avioanele în care vom zbura, ei vor construi casele în care vom locui și spitalele în care vom fi îngrijiți. Or, toate astea, trebuie făcute de oameni corect pregătiți, nu de trișori.

În 2011 când am curățat mizeria de la bacalaureat am stat ferm și calm în fața isteriei colective provocate de aceiași mafioți care azi încearcă să câștige sute de milioane murdărind diplomele copiilor voștri. Am spus atunci că eu, Daniel Funeriu, țin cu calm și siguranță cârma educației din România în direcția în care trebuie, oricâte valuri ar face acești mafioți, pentru că asta merită copiii noștri.

Am spus atunci că eu vreau generații de tineri cu fruntea sus, nu cu mâna întinsă. Am spus că nu mai vreau să fim peste decenii căpșunarii sau culegătorii de șparanghel cu diplomă de pe câmpiile Europei. Vreau să fim inginerii, medicii, economiștii Europei, vreau ca România să fie admirată și respectată. Dragi părinți, dragi tineri, fiți voi generația cu fruntea sus, arătați voi ce puteți, ieșiți din cercul vicios al istoriei în care vor să vă țină cei care astăzi, pentru milioane de euro, vor să murdărească mândria de a fi un om onest, vor să reducă la zero efortul vostru onest făcut din clasa pregătitoare până în clasa a XII-a.

Dragii mei: e lupta generației voastre! Apărați-vă onoarea diplomei de bacalaureat! Nu vă lăsați învinși de coaliția loazelor, nu vă mai lăsați conduși de proști și mafioți!

Vă spune asta unul care, singur în fața lor, i-a învins pentru că a luptat lupta cea dreaptă: voi aveți ”datoria să conduceți țara asta, prin curaj, nu lașitate, prin onestitate, nu minciună, prin competență, nu fușăreală. Pe ei!”

Prin anularea probelor de competențe decisă de guvern prin ordonanță de urgență, Bacalaureatul 2020 se va susține doar pentru probele scrise.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter