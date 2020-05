Orban: ”pensiile vor crește”

154824 – 29052020 –Prim-ministrul Ludovic Orban a precizat că este prematur să facă un anunț oficial despre creșterea pensiilor din septembrie, în replică la declarațiile ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, privind o eventuală creștere a punctului de pensie cu 10%. ”Orice declarație pe această temă este prematură. Când vom avea raportul la șase luni privind starea economiei și starea bugetară, care trebuie realizată în conformitate cu legea responsabilității fiscal-bugetare, de asemenea, când vom avea prognoza economică pe următoarea perioadă de timp, atât prognoza realizată de Comisia de Prognoză, care acționează în cadrul Guvernului, cât și prognozele care vor fi realizate de Comisia Europeană, de Banca Mondială, vom lua această decizie. Ca atare, când vom decide ceva, vom anunța public”, a spus Ludovic Orban. ”Ce pot să vă spun este că pensiile vor crește”, a precizat Orban.

Dacă va fi nevoie, modificarea Legii pensiilor nu se va face prin proiect de lege, ci prin ordonanță de urgență. ”Credeți că vreun proiect de lege înaintat de Guvernul României are vreo șansă să treacă prin parlamentul dominat de PSD, care torpilează orice inițiativă de dezvoltare economică, care legiferează în paralel cu guvernul, care ne creează sistematic noi și noi costuri pentru nu există resurse financiare și care parcă trăiește într-o lume paralelă cu realitatea în care ne găsim, în care din cauza epidemiei, nu numai în România, în Europa, în mare parte a lumii epidemia a generată o criză economică care a generat o reducere a veniturilor la bugetul statului?”, a spus Orban.

Ministrul Florin Cîțu a spus, joi, la Realitatea Plus, că ia în calcul mai multe scenarii pentru mărirea pensiilor, inclusiv creșterea cu 10%. ”Scenariul despre care am vorbit îl voi prezenta Guvernului cu toate riscurile aferente. Nu doar pentru pensii. Nu trebuie să scoatem din context Legea pensiilor, noi facem pentru toți românii, nu doar pentru un sector. Este un scenariu pe care îl iau în calcul și acesta, dar în contextul tuturor cheltuielilor, am luat în calcul impactul și riscurile aferente. Eu am spus foarte clar: pensiile vor crește de la 1 septembrie și este de apreciat că putem face asta în contextul actual”, a declarat Cîțu.

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, cea care a elaborat Legea pensiilor publice, a anunțat joi, pe Facebook, că PSD va depune imediat moțiune de cenzură, dacă ”PNL se atinge de o singură virgulă din Legea pensiilor publice” și nu mărește pensiile cu 40% de la 1 septembrie. Ea apreciază că legea nu prevede doar creșterea punctului de pensie cu 40 la sută, ci e o lege care va corecta toate inechitățile din sistem, începand de anul viitor, când se va intra pe noua formulă de calcul.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter