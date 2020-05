PSD, în ton cu protestatarii Covid 19

154648 – 18052020 – Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat duminica, într-o conferinta de presă, caămasca de protectie reprezinta un ”calus la gura”. ”O sa-mi dau masca jos, suntem suficient de departe unii de altii, este foarte greu sa vorbim cu calus la gura, cum ar vrea unii altii”, a declarat Romascanu in debutul conferintei de presa, dandu-si jos masca.

In legea privind starea de alerta, votata de PSD saptamana trecuta in Parlament, se prevede ca purtarea mastii este obligatorie in spatiile publice inchise.

Declaratiile lui Romascanu vin in contextul in care, in Piata Victoriei, au loc mitinguri zilnice in care se solicita ridicarea totala a restrictiilor si anularea purtarii mastilor intrucat virusul ”nu exista”, totul fiind un scenariu menit sa duca la instalarea dictaturii.

