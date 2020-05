TelVerde pentru cei care vor să muncească în străinătate

154795 – 27052020 – In perioada 11.05.2020 – 22.05.2020, in cadrul Campaniei nationale pentru verificarea respectarii de catre angajatori care desfasoara activitati de mediere si plasare a fortei de munca in strainatate conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor care lucreaza in strainatate si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti a efectuat actiuni de control la 59 de agenti economici care au declarat ca activitate principala plasarea fortei de munca in strainatate ( cod CAEN 7810).

Actiunile de control au fost efectuate de catre Serviciul Control Relatii de Munca, sub indrumarea si coordonarea directa a lui Constantin Bujor – Inspector Sef al Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti.

Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat urmatoarele aspecte:

Din totalul de 59 de agenti economici verificati, 23 de agenti de plasare a fortei de munca in strainatate desfasoara activitate de plasarea fortei de munca in strainatate (cod CAEN 7810) pe raza municipiului Bucuresti, restul de 26 nu desfasoara activitati de plasare;

Au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor care lucreaza in strainatate si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, din care au fost aplicate un numar de 9 sanctiuni contraventionale cu amenda in cuantum de 39 000 lei iar 8 agenti au fost sanctionati cu avertisment scris, totodata fiind dispuse 14 masuri de remediere;

Sanctiunile contraventionale au fost aplicate pentru urmatoarele deficiente constatate:

– netransmiterea la inspectoratul teritorial de munca a situatiei trimestriale privind contractele de mediere incheiate si persoanele mediate si angajate in strainatate, la termenul stabilit de lege;

– neincluderea in contractele de mediere respectiv in contractul individual de munca a elementelor privind datele de identificare ale angajatorului strain, durata ofertei ferme, durata angajarii, timpul de munca si de repaus, tariful orar, etc…

– incheierea contractului individual de munca doar in limba romana desi ar fi trebuit sa fie incheiat si in limba statului in care s-a facut plasarea.

Totodata, va comunicam ca lista societatilor comerciale care desfasoara activitate de plasare a fortei de munca in strainatate poate fi consultata pe site-ul ITM Bucuresti cat si al Inspectiei Muncii iar Ghidul lucratorului roman in strainatate pe site-ul Ministeului Muncii si Protectie Sociale.

Inspectia Muncii a infiintat o linie telefonica Tel Verde (021.371.88.33) ca suport pentru cetatenii care vor sa munceasca in strainatate iar alte doua linii telefonice (021.302.70.52, 021.302.70.53) la care cetatenii romani aflati in cautarea unui loc de munca in strainatate pot apela pentru a fi indrumati.

Actiunile de acest gen se incadreaza in strategia de actiunea Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, acestea fiind coordonate atat la niveul Inspectiei Muncii cat si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Facem precizarea ca actiunea desfasurata s-a realizat cu respectarea tuturor masurilor stabilite si dispuse prin acte normative privind protectia impotriva SARS- COV-2.

