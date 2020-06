140 de ani de relații diplomatice între România și SUA

Cooperarea strategică dintre România și Statele Unite ale Americii se află la cel mai înalt nivel de excelență

155047 – 14062020 – Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a adresat un mesaj cu prilejul inaugurării expoziției virtuale dedicate împlinirii a 140 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite ale Americii, alături de ambasadorul SUA la București Adrian Zuckerman și de asistentul secretarului de Stat pentru afaceri europene și eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA Philip T. Reeker.

Bogdan Aurescu: ”Astăzi, 14 iunie 2020, aniversăm 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Statele Unite ale Americii. În drum spre București, unde urma să preia conducerea legației SUA, diplomatul Eugene Schuyler îi scria secretarului de stat american Evarts: „…mă simt onorat în cel mai înalt grad de a fi primul american căruia i se încredințează misiunea de a începe relații diplomatice regulate în această țară. Nu voi precupeți nimic pentru a promova bunele relații între cele două țări”.

De la momentul istoric din 1880, generații de diplomați români și americani, oameni politici, militari, personalități istorice, culturale și academice sau membri ai comunităților româno-americane și de afaceri, au dus mai departe angajamentul exprimat acum 140 de ani de Eugene Schuyler. Pe contribuțiile lor se fundamentează relația privilegiată dintre statele noastre, așa cum o cunoaștem astăzi: o relație de prietenie profundă și un Parteneriat Strategic orientat spre viitor, valoros și solid, în cadrul familiei transatlantice.

Marcarea acestei aniversări are loc într-un moment în care cooperarea strategică dintre România și Statele Unite ale Americii se află la cel mai înalt nivel de excelență, aspect confirmat și cu ocazia vizitelor pe care Președintele României, domnul Klaus Iohannis, le-a făcut la Casa Albă în 2017 și 2019, precum și de Declarația comună a celor doi șefi de stat din 20 august 2019, care dezvoltă domenii cheie ale Parteneriatului Strategic. Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ocupă un loc central în arhitectura politicii externe și de securitate a României, fiind unul dintre cei trei piloni importanți ai politicii externe a țării noastre, alături de creșterea rolului și importanței României în cadrul Uniunii Europene și NATO, împărtășind angajamentul pentru democraţie şi voinţa de a răspunde provocărilor şi ameninţărilor comune.

Credibilitatea și predictibilitatea construite în relația cu partenerul nostru strategic s-au dovedit cruciale în adaptarea la evoluțiile din mediul de securitate global și regional. Cooperarea dezvoltată de România și Statele Unite în cadrul NATO, în misiunile din Afganistan, sau în regiunea de interes strategic comun a Mării Negre, precum și prin gestionarea provocărilor noi la adresa securității, au condus la aprofundarea și dezvoltarea Parteneriatului nostru Strategic în toate dimensiunile sale. Mai mult, în situațiile care testează astăzi reziliența sistemului sanitar, cum este cazul actualei pandemii, România și Statele Unite s-au sprijinit reciproc, prin demersuri de repatriere a propriilor cetățeni aflați în situații dificile, prin schimb de experiență și susținere prin deplasarea unei echipe medicale militare române în SUA, sau prin transportul de urgență, cu sprijinul Statelor Unite, al unei cantități considerabile de echipamente medicale de protecție.

Adăugarea de noi domenii de interes comun sub egida Parteneriatului Strategic demonstrează vitalitatea și viitorul acestui format structurat de cooperare.

De-a lungul carierei mele diplomatice am avut onoarea de a contribui, alături de colegi români și americani, la consolidarea și dezvoltarea acestui Parteneriat. Am avut ocazia unică de a participa la transformarea unor concepte și idei în realități și proiecte concrete, care contribuie semnificativ la securitatea și prosperitatea României, a Statelor Unite, a regiunii Mării Negre, precum și a familiei transatlantice din care țările noastre fac parte. Sunt onorat că am negociat pentru România Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, din 13 septembrie 2011, un document de referinţă care sintetizează remarcabil esenţa relaţiilor dintre cele două ţări și primul document politic bilateral care consemnează Parteneriatul Strategic dintre țările noastre. De asemenea, am avut prilejul să conduc echipa care a negociat Acordul privind amplasarea în România a elementelor scutului antirachetă la baza Deveselu, semnat tot în 13 septembrie 2011, unul dintre proiectele cele mai importante ale dimensiunii politico-militare a Parteneriatului Strategic, care ilustrează angajamentul ferm şi durabil al Statelor Unite pentru securitatea României.

La acest moment aniversar, rememorăm puncte esențiale care au marcat relația noastră bilaterală: de la momentul când primii trimiși diplomatici americani au sosit într-o Românie independentă, la rolul jucat de Statele Unite în confirmarea internațională a Marii Uniri, și trecând prin susținerea acordată de Statele Unite după 1989, pe parcursul reintegrării României în locul său binemeritat în comunitatea occidentală, proces care a culminat cu aderarea la NATO și UE și lansarea unei relații de Parteneriat Strategic între Statele Unite și țara noastră.

Astăzi, mai mult ca oricând, ca ministru al afacerilor externe al României și ca diplomat român, consider extrem de important și prioritar să continuăm efortul susținut de a aprofunda și dezvolta Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite ale Americii, spre beneficiul direct al cetățenilor români, al securității și prosperității lor.

Vă invit ca, prin vizionarea expoziției online realizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin Arhivele Diplomatice și în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, să descoperim, sau, uneori, să re-descoperim, toate aceste momente și personalități din istoria relațiilor bilaterale de 140 de ani și, de asemenea, din istoria Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. La mulți ani, România! La mulți ani, Statele Unite ale Americii!”

Adrian Zuckerman: ”Poporul român nu are prieten mai bun decât poporul american”

România este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi militari şi economici ai Statelor Unite în Europa, a afirmat ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, cu prilejul marcării, duminică, a 140 de ani de relaţii diplomatice între două ţări. El a reamintit, citat într-un comunicat al Ambasadei SUA în ţara noastră, că, în această zi, în 1880, predecesorul său, Eugene Schuyler, agent diplomatic şi consul general a fost recunoscut ca reprezentant oficial al Statelor Unite în România.

”În luna noiembrie a aceluiaşi an, preşedintele Rutherford B. Hayes l-a primit pe colonelul Sergiu Voinescu, trimis special al viitorului Rege Carol, la prima misiune diplomatică a României în Statele Unite. De atunci până în prezent, ţările noastre s-au apropiat. După căderea comunismului în 1989, România a considerat Statele Unite partener şi prieten. În 1997, ţările noastre au devenit parteneri strategici; în 2004, România a devenit stat membru NATO. Această relaţie continuă să aducă beneficii ambelor ţări în prezent. De la militari care colaborează umăr la umăr în toată lumea pentru a ne proteja libertăţile, la vizita unei echipe medicale româneşti în Alabama, pentru a-i ajuta pe americani în timpul pandemiei de COVID”, a afirmat Zuckerman.

Ambasadorul american a subliniat că România este ”unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi militari şi economici ai Statelor Unite în Europa”. ”Poporul român nu are prieten mai bun decât poporul american şi, în numele americanilor şi al preşedintelui Trump, îţi mulţumesc, România, pentru cei 140 de ani de prietenie şi cooperare. Mulţi înainte!”.

