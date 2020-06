A fost lansat in dezbatere publica noul Regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare

Documentul stabileste, in premiera, reguli unitare de spalare a strazilor din Capitala, dar si sanctiuni pentru operatori, in situatia nerespectarii acestor prevederi

154906 – 05062020 – Primaria Municipiului Bucuresti a lansat in dezbatere publica, in data de 29 mai, pentru o perioada de 30 de zile, noul Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare. Documentul este realizat in acord cu prevederile de mediu, fiind imbunatatite masurile privind combaterea poluarii din Capitala, cum ar fi spalarea zilnica a strazilor cu trafic intens sau posibilitatea sanctionarii operatorilor de salubritate, in situatia nerespectarii acestor prevederi.

Pe langa salubrizarea stradala si masurile antipoluare, noul Regulament aduce imbunatatiri si in ceea ce priveste salubrizarea menajera, colectarea deseurilor si sanctiunile aferente, fiind adaugat si un nou capitol referitor la deseurile din constructii.

Modificarile propuse vizeaza urmatoarele capitole:

Salubrizarea stradala – masuri antipoluare

Noul Regulament prevede reguli unitare de spalare a arterelor din Capitala, pentru toate sectoarele si, in premiera, sunt prevazute sanctiuni pentru nerespectarea acestor reguli.

Astfel, operatorii de salubrizare vor fi obligati sa spele bulevardele/ străzile/arterele/ zonele aglomerate/ piețe/ intersecții/ târguri situate în zona centrală a orașului unde traficul este intens, minim o dată/zi.

Restul arterelor vor fi spalate de 1-3 ori saptamanal.

Măturile, periile utilizate în prezent se vor inlocui cu echipamente de aspirație.

Termene: în primii 3 ani după delegarea servciului se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspiraţie în procent de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să ajungă la un procent de 75%.

Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 şi vor fi dotate cu sistem GPS.

Delegatarul serviciului (Primăriile Sectoarelor 1 – 6) și Primăria Municipiului Bucureşti vor avea acces în mod obligatoriu la softul de verificare și urmărire a sistemului GPS.

Sanctiuni

Creste numărul de articole supuse sancțiunilor, respectiv de la 72 în regulamentul vechi la 110. (sanctiuni noi pentru nerespectarea frecventelor minime de spalare/stropit/maturat mecanizat, intretinerea salubrizarii strazilor, colectarea deserurilor, intocmirea programelor de prestatie a serviciilor etc.)

De asemenea, a fost majorat cuantumul amenzilor de la 1.000 la 3.000 în regulamentul vechi, respectiv de la 2.000 la 4.000 în regulamentul nou.

Salubrizarea menajera

A fost introdus instrumentul economic ‘platesti cat arunci’ pentru deseurile colectate. Astfel, cei care colecteaza separat deseurile pot sa ajunga sa aiba costuri mai mici/sa plateasca taxe mai mici pentru colectarea deseurilor.

Devine obligatorie implementarea unui sistem de colectare separata pe 5 fractii: deseuri biodegradabile, deseuri hartie-carton, mase plastice, deseuri de sticla/metal, deseuri reziduale.

In cazul in care nu este posibil acest lucru din punct de vedere tehnic, economic si al protectiei mediului si sanatatii populatiei, devine obligatorie colectarea pe minim 2 fractii: umeda si uscata, fractia uscata urmand sa fie sortata, obligatoriu, intr-o statie de sortare a deseurilor reciclabile.

Devine obligatorie pentru operatorii de salubritate informarea populatiei privind colectarea separata a deseurilor;

Operatorii de salubritate au obligatia de a aloca pentru fiecare tip de deseu reciclabil separat o anumita zi din saptamana.

Program colectare deseuri menajere

Pentru a preîntâmpina aglomerarea traficului, colectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi persoane juridice pe arterele care circulă mijloacele de transport în comun, se va realiza astfel încât, în intervalul orar 07:00 – 10:00 şi 16:00 – 19:00, pe aceste artere să NU fie prezente în trafic autospecialele destinate colectării deşeurilor. (aceasta prevedere exista deja in strategia serviciului de salubritate, dar trebuia prevazuta si in Regulament)

Este obligatoriu ca sacii depozitați pe domeniul public ce conțin deșeuri rezultate din activitatea de salubrizare stradală să fie evacuați în maxim 2 ore.

Deseurile din constructii

Acest nou capitol din regulament vizeaza deseurile din constructii generate de populatie ca urmare a lucrarilor de reabilitate interioara si exterioara a proprietatii.

Obligatii operatori salubritate:

Daca aceste deseuri nu pot fi valorificate, operatorul de salubritate are obligatia de a le transporta, numai în baza unui contract de prestări servicii, la instalaţiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme.

Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate.

Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului.

Măsura antipoluare – În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf, inclusiv la desfășurarea lucrărilor de demolare, se vor lua măsurile necesare de umectare sau orice alte măsuri, astfel încât să se evite răspândirea prafului în atmosferă.

Aceasta forma a documentului, care a fost supus dezbaterii publice, are la baza regulamentul aprobat prin HCGMB in anul 2010, care necesita schimbari pentru a fi in conformitate cu noile modificari legislative in domeniu.

Dupa incheierea perioadei de dezbatere publica, timp in care cei interesati pot veni cu sugestii/opinii cu valoare de recomandare asupra proiectului, acesta va fi supus spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

