Alianța USR PLUS și-a prezentat candidații pentru primăriile de sector

155359 – 28062020 – Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Ana Ciceală, Simona Spătaru, Alexandru Dimitriu și Alexandru Gâdiuță sunt candidații USR PLUS la primăriile de sector din București. Ei și-au prezentat, pe scurt, proiectele și prioritățile în prezența președintelui USR București, Claudiu Năsui, și a președintelui PLUS București, Vlad Voiculescu. Schimbăm administrația, schimbăm Bucureștiul!

”Avem candidați cu experiență, oameni care au realizări importante, unii dintre ei au participat la viața politică de până acum, au fost membri în Consiliul General al Municipiului București, au fost secretari de stat. Sunt oameni care și-au arătat deja competența și au dovedit câte se pot face în statul român dacă există voință, competență și onestitate. Onestitatea este o condiție esențială pentru a putea să facem bine în România. Sectoarele din București au cheltuit, în ultimii ani, zeci de miliarde de lei, bani care nu s-au văzut într-o calitate mai bună a vieții”, a declarat președintele USR București, Claudiu Năsui.

”Acești candidați sunt rezultatul unui proces democratic, dinăuntrul fiecărui partid și dinăuntrul Alianței USR PLUS. Suntem singura mișcare politică care își alege candidații în mod democratic. Așteptăm de la acești candidați, în principiu, trei lucruri: să fie integri, să aducă lângă ei alți oameni asemenea lor și să înceapă treaba imediat, încă din prima zi de mandat. Și nu la machete, ci la proiecte reale, bine pregătite și bine implementate. Noi considerăm că politica din România are nevoie de oameni care nu au nevoie de politică. Adică, fiecare om care face pasul către o funcție publică să poată demonstra că a realizat ceva în viață, că a reușit să construiască echipe. Este important să nu vii în politică cu mâna goală, ci să fi demonstrat că ai făcut ceva înainte”, a declarat și președintele PLUS București, Vlad Voiculescu.

Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 1, s-a născut în Franța, dar este româncă prin căsătorie și alegere. Inginer format la MIT și la Ecole Centrale din Paris, are peste 20 de ani de experiență în inginerie, consulting și management pentru companii, în prezent este europarlamentar USR PLUS, membru în Comisia de Bugete și în Comisia de Transport din Parlamentul European. Își propune să fie un adevărat primar al cetățenilor și să aducă la Primăria Sector 1 un nou tip de administrație locală, unul eficient și necorupt.

Radu Mihaiu, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 2, conduce o firmă care dezvoltă aplicații digitale și care are mai mult de jumătate din cifra de afaceri din străinătate, a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene și a transparentizat în format de date deschise toate contractele de finanțare și achiziții din fonduri europene. Candidează la Primăria Sector 2 conștient fiind că pentru prea mult timp resursele sectorului au fost drenate spre interese private în loc să fie folosite în interesul cetățenilor, iar sectorul a rămas murdar, cu cel mai puțin spațiu verde, cel mai aglomerat trafic și cea mai mare poluare. Consideră că a venit timpul ca Sectorul 2 să se schimbe, să fie cu adevărat un sector dintr-o capitală a Uniunii Europene a secolului XXI.

Ana Ciceală, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 3, este consilier municipal USR din 2016, a fost manager de proiect în cadrul Asociației Salvați Bucureștiul și s-a implicat direct în proiectele de protejare a spațiului verde și a patrimoniului construit al Capitalei. În calitate de consilier municipal, a coordonat eforturile USR în procesul privind companiile municipale înființate de actualul primar general cu încălcarea legii, după cum a decis Curtea de Apel București, a depus numeroase proiecte, precum cele care vizează salvarea parcului Brâncuși, crearea unui parc nou în Sectorul 3 (în zona Vitan), consolidarea policlinicii Titan, rezervarea Pieței Victoria pentru manifestații civice și sindicale, realizarea unui audit și sistem integrat de management la unitățile medicale din subordinea municipalității.

Simona Spătaru, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 4, este avocat și are expertiză în domeniul achizițiilor publice și al drepturilor încălcate de autoritățile publice, s-a implicat în politică după tragedia de la Colectiv. Consideră că oamenii care nu au fost niciodată aserviți politic, oamenii cu pregătire profesională și care sunt hotărâți acum să spună ”STOP” hoției pot face diferența. Propune oamenilor din Sectorul 4 o viziune în care administrația publică este una corectă, transparentă și care se consultă cu oamenii și și-a stabilit patru priorități: educat și activ, verde și sănătos, atractiv și competitiv, accesibil și sigur.

Alexandru Dimitriu, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 5, este avocat și cetățean al Sectorului 5 și consideră că a venit momentul ca bunul-simț și empatia să fie dominante în Primăria Sectorului 5, iar singura preocupare a primarului, a consilierilor locali și a funcționarilor publici să fie aceea de a face viața mai bună cetățenilor și de a le aduce bunăstarea de care au cu adevărat nevoie. Consideră că a venit vremea pentru o administrație locală #pebune și ca oamenii buni să conducă Sectorul 5!

Alexandru Gâdiuță, candidatul USR PLUS la Primăria Sector 6, este absolvent ASE, geograf specializat în Geografia Mediului și activist civic, iar din 2016 este consilier municipal USR. A făcut parte din echipa USR care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță în cazul companiilor municipale înființate ilegal, a scris și depus proiecte de hotărâri referitoare, printre altele, la inventarierea și modernizarea stațiilor STB din oraș, crearea unor StrăziNoi pentru interconectarea unor cartiere din sector, realizarea unui studiu de mediu pentru identificarea cauzelor și a soluțiilor în cazul problemei poluării aerului ce afectează N-V-ul orașului.

