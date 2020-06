Andrei Gerea s-a înscris în PPU (social-liberal) si va prelua conducerea județeană a filialei din Ilfov

155101 – 17062020 – Deputatul Andrei Gerea, fost ministru al Economiei și al Energiei s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).

Andrei Gerea este economist, fiind membru în Parlamentul României din 2004. A fost ministru al Economiei în guvernul Uniunii Social-Liberale și, ulterior, al Energiei, Mediului de Afaceri și IMM-uri.

Acesta se alătură umaniștilor datorită componentei liberale a umanismului pragmatic, doctrina PPU (social-liberal), odată cu alți liberali cu vechime, așa cum sunt Grațiela Gavrilescu, Cătălin Harnagea, Corneliu Dobrițoiu și Vlad Roșca.

„De când fac politică, am rămas fidel principiilor liberale. De fiecare dată când am fost în poziții de decident am sprijinit economia românească, IMM-urile românești și clasa de mijloc. Poate că, tocmai de aceea, accentul pe care umaniștii îl pun pe sprijinirea clasei de mijloc a fost un argument hotărâtor pentru mine. România este una din țările cu cel mai ridicat nivel de polarizare din Uniunea Europeană, cu discrepanțe sociale uriașe, iar asta se vede cel mai bine în această coronacriză. O clasă de mijloc puternică înseamnă stabilitate, iar alături de noii mei colegi din PPU (social-liberal), unii dintre ei cu care am făcut deja echipă, am încredere că putem contribui efectiv la construirea și consolidarea acestei clase de mijloc”, a precizat fostul ministru al Economiei și al Energiei.

Andrei Gerea va prelua conducerea județeană a filialei PPU (social-liberal) Ilfov.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter