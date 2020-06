Arafat: E posibil să se amâne faza următoare de relaxare

155223 – 20062020 – Raed Arafat a declarat la Digi24 că este posibil să se amâne faza următoare de relaxare, în contextul bilanțurilor care arată o creștere constantă mare a cazurilor de coronavirus din ultimele zile. El a subliniat că nu este deloc exclus. ”Este posibil să se amâne faza următoare de relaxare. Este posibil, nu este deloc exclus”, a declarat Arafat.

El a explicat că există îngrijorare privind evoluția numărului de infectări, în condițiile în care din etapa a doua de relaxare oamenii nu au mai respectă regulile ca în faza întâi.

”Suntem îngrijorați, la început oamenii au respectat regulile, în faza 1. În faza 2 au început să audă diverse. S-a întărit curentul opiniilor împotrivă, că tot ce s-a făcut e un fiasco. Am auzit un medic care spunea că e o biată gripă, care nu e o problemă. Sunt țări care au pierdut sute de cadre medicale, și noi auzim pe cineva care spune: e o biată gripă. Care e mesajul care se transmite? Că eu, ca medic nu cred in ce fac ceilalți medici, atunci omul ia masca de pe față, nu mai respectă regula de distanțare. Cred că nu numai eu, poate și mai mulți colegi în cadrul grupului care include medici, personal tehnic, poate o să recomandăm amânarea momentului pentru noi măsuri de relaxare, analizând fiecare măsură care ar fi impactul ei. Ni se cere creșterea numărului de persoane la întâlniri, să deschidem sălile de spectacole. Întrebarea e care va fi mecanismul dacă și așa cum e acum pare să fie o problemă? E de înțeles dorința cetățenilor de a-și relua viața normală. Noi am explicat clar – ne putem întoarce la normalitatea de dinaintea virusului când o să avem vaccin, tratament sau când virusul infectează un procent mai mare pe mapamond. Am zis că măsurile de relaxare, ca să funcționeze trebuie să aibă măsuri compensatorii – masca, distanțare. Dacă nu respectăm măsurile compensatorii, măsurile de relaxare duc la creștere necontrolabilă”, a explicat Raed Arafat.

