Calitatea livrării de către CNPR a trimiterilor poştale interne prioritare, evaluată de ANCOM

155109– 17062020 – In contextul desemnarii Companiei Nationale Posta Romana S.A. (CNPR) ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024, ANCOM supune consultarii publice conditiile si procedura de evaluare a gradului de indeplinire de catre furnizorul de serviciu universal a cerintelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor postale interne de corespondenta din cea mai rapida categorie standard.

Cerinte minime de calitate pentru serviciile postale

Potrivit reglementarilor ANCOM, in calitatea sa de furnizor de serviciu universal, CNPR are mai multe obligatii, printre care si obligatia de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor interne prioritare de corespondenta din sfera serviciului universal, in greutate de pana la 2 kg (inclusiv), cu respectarea urmatoarelor cerinte minime de calitate:

a) 85% din numarul total al acestor trimiteri de corespondenta vor fi livrate in cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces; b) 97% din numarul total al acestor trimiteri de corespondenta vor fi livrate in cel mult patru zile lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces.

Evaluarea indeplinirii cerintelor de calitate de catre CNPR

Pentru evaluarea gradului de indeplinire a acestor cerinte minime de calitate, CNPR va avea obligatia de a realiza anual masuratorile necesare pentru livrarea trimiterilor interne prioritare de corespondenta, in greutate de pana la 2 kg (inclusiv). CNPR nu va avea obligatia de a realiza aceste masuratori pentru localitatile incluse in lista celor considerate ca aflate in cazuri exceptionale sau situate in conditii geografice exceptionale.

Evaluarea anuala a respectarii acestor cerinte minime de calitate se va realiza de catre CNPR prin incheierea unui contract cu un organism de monitorizare independent, privind efectuarea masuratorilor de calitate. Masuratorile se vor realiza pe baza rezultatelor celui mai recent fluxul real, determinat in conformitate cu prevederile Standardului SR EN 13850:2013. In plus, CNPR va avea obligatia de a incheia contracte cu organisme independente de audit, atat pentru auditarea masuratorilor de flux real, cat si pentru auditarea modului in care s-au derulat masuratorile de calitate.

Pe baza rezultatelor masuratorilor de calitate, CNPR va intocmi anual un raport detaliat pe care il va transmite ANCOM spre aprobare, pana la data de 15 mai a anului urmator efectuarii masuratorilor, urmand sa publice raportul pe propria pagina de internet in termen de 10 zile de la data aprobarii.

Serviciul universal in domeniul serviciilor postale

Accesul la serviciul universal postal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor incluse in sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a gradului de indeplinire a cerintelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondenta interne prioritare, impuse prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1363/2019 privind desemnarea Companiei Nationale Posta Romana – S.A. ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 29.06.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail, pe adresa consultare@ancom.org.ro.

