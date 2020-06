Comunicațiile din România în contextul stării de urgență: traficul de internet și date a crescut cu 30% în rețelele fixe

155066– 15062020 – In cele 60 de zile de stare de urgenta, traficul de internet si date a crescut in medie cu 26%, adica 30% in retelele fixe si 5% in retelele mobile, in timp ce traficul de voce a inregistrat o crestere medie de 11%, comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii starii de urgenta. „In contextul starii de urgenta si necesitatii de distantare sociala, retelele de comunicatii ne-au permis sa tinem legatura cu cei dragi, sa lucram in siguranta de acasa, sa facem scoala online, pe scurt, sa fim impreuna conectati. Cred ca abia acum, in astfel de momente de cumpana, cand constatam ca peste 2000 de PB de date au circulat prin retelele de comunicatii din tara noastra in cele 2 luni de stare de urgenta, constientizam cu totii rolul esential pe care il au comunicatiile in viata noastra si cat este de important sa avem o infrastructura sustenabila. Modul in care au fost gestionate retelele de catre operatori in toata aceasta perioada este un motiv de mandrie pentru Romania„, a declarat Sorin Grindeanu, Presedintele ANCOM.

Volumul de voce si date consumate in perioada starii de urgenta

In perioada 16 martie-15 mai 2020, utilizatorii din Romania au consumat un trafic de internet si date de 1,8 mii PB (+30% fata de perioada anterioara) in retelele fixe, respectiv de 0,2 mii PB (+5%) in retelele mobile. Cresterea mai pronuntata a traficului de date in retelele fixe poate fi corelata cu faptul ca cei mai multi utilizatori s-au aflat la domiciliu in perioada starii de urgenta, folosind mai degraba conexiunea Wi-Fi a router-ului de internet fix decat internetul mobil, inclusiv pentru consumul de voce sau date pe dispozitivele mobile.

„Asa cum estimam inca de la jumatatea lunii martie, cererea de servicii de comunicatii electronice a inregistrat evolutii exceptionale in cele 60 de zile ale instituirii starii de urgenta in Romania. Totusi, cresterile au fost atenuate in urma apelului lansat de comisarul european Thierry Breton pentru o transmitere si utilizare responsabila a serviciilor de streaming video de tipul Netflix, Youtube sau Facebook, astfel ca in retelele mobile ponderea acestui tip de trafic a scazut de la 55% la 49% in aceasta perioada„, a precizat Eduard Lovin, Vicepresedinte ANCOM.

In cazul traficului de voce, traficul de apeluri efectuate a crescut pe perioada starii de urgenta cu 11%, depasind 13 miliarde de minute (97% fiind realizat in retelele mobile).

Varfurile de consum inregistrate in perioada starii de urgenta

Estimarile ANCOM arata ca cele mai aglomerate intervale orare din perioada starii de urgenta, din punctul de vedere al utilizarii retelelor de comunicatii fixe si mobile (internet si telefonie), au fost:

Intre orele 18-19 in data de 22 martie 2020 – 2,3 PB, cel mai mare consum de internet si date in retelele fixe Momentul instituirii primelor restrictii impuse de Ordonanta Militara nr. 2 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 – inchiderea mall-urilor, suspendarea activitatii cabinetelor stomatologice si interzicerea intrarii in Romania a cetatenilor straini si apatrizilor.

Intre orele 11-12 in data de 23 martie 2020 – 35 milioane minute vorbite, cel mai mare consum de voce Momentul instituirii restrictiilor de circulatie a persoanelor in intervalul orar 22:00-06:00, in baza Ordonantei Militare nr. 2 din 21 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19; declaratie de presa a Presedintelui Romaniei. O crestere similara s-a inregistrat si in data de 19 aprilie 2020 (orele 11-12), un varf traditional in prima zi de Pasti.

Intre orele 20-21 in data de 25 martie 2020 – 0,25 PB, cel mai mare consum de internet si date in retelele mobile Momentul instituirii interdictiilor de circulatie a tuturor persoanelor in afara locuintei si suspendarea unor zboruri, in baza Ordonantei Militare nr. 3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19.



Informatiile transmise de operatori arata ca, in general, acestia au respectat recomandarea ANCOM de a nu suspenda serviciile pentru neplata, astfel incat chiar si utilizatorii cu facturi restante si carora in conditii normale le-ar fi trebuit suspendate serviciile, sa poata beneficia in perioada starii de urgenta de acces la internet si telefonie.

ANCOM a analizat informatiile transmise de furnizori la finalul lunii mai 2020, comparand valorile de trafic din perioada starii de urgenta in Romania (16 martie-15 mai 2020), cu cele din perioada de timp anterioara (16 ianuarie-15 martie 2020).

