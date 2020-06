Dr. Iulia Trifu despre Covdi 19: ”Cei mai mulți fac forme moderate și severe, iar recuperarea este foarte lentă, e ceva ce n-am văzut niciodată”

155354 – 27062020 – ”M-am vindecat repede”, ”Covidul nu există”, ”E o simplă răceală” sau ”E doar o gripă” sunt doar câteva dintre mesajele tot mai des postate pe rețelele de socializare. Un medic radiolog de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj trage un semnal de alarmă și explică în ce fel sunt afectați plămânii unor pacienți infectați. Doctorul Iulia Trifu a explicat pentru G4Media.ro că a observat că unii pacienți care au trecut prin această experiență, neagă existența Covid.

”Este foarte trist. Cei mai mulți fac forme moderate și severe, iar recuperarea este foarte lentă, e ceva ce n-am văzut niciodată”, a spus medicul. Iulia Trifu, medic radiolog la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, principalul spital din regiune care tratează paersoanele infectate cu Covid-19, precizează că mulți pacienți rămân cu leziuni la plămâni, chiar la săptămâni bune după vindecare. În plus, spune medicul, după ce a analizat sute de cazuri, peste 90% dintre cei infectați fac pneumonie bilaterală, cu afectarea ambilor plămâni.

”Am auzit foarte multe, prea multe inepții de genul <<am fost acolo, n-a fost atât de rău, n-am avut nimic, a fost o răceală>> sau, mai rău, <<„Covidul nu există”>>, chiar după ce s-au externat”. Ei sunt puțini, dar cei mai mulți pacienți fac forme moderate, iar o parte fac forme severe. În 90% din cazuri, evoluția înseamnă o pneumonie bilaterală, cu afectarea ambilor plămâni. E ceva ce n-am mai întâlnit niciodată, fiindcă evoluția spre vindecare e foarte lentă și foarte puțin influențată de tratament. N-am avut evoluții spectaculoase în bine. Iar în privința complicațiilor, acestea pot apărea la orice persoană. Ești tânăr și sănătos fără nici un fel de comorbiditate, dar poți să dezvolți forme severe, care îți pun viața în pericol”, spune medicul.

Doctorul oferă mai multe exemple.

”Am avut un tânăr jandarm, fără alte afecțiuni, care a dezvoltat o formă foarte severă cu complicații multiorganice, cu afectare musculară, cu ischemie și asociat cu embolia pulmonară, acele cheaguri care apar în plămâni și care amenință foarte serios viața. Până la urmă evoluția a fost favorabilă, dar în foarte mult timp. Nu există un tratament, aici pare că uneori nimic nu funcționează. Adică nu funcționează spectaculos, e o problemă reală. Am avut pacient un alt tânăr de 32 de ani, ușor supraponderal, adică nu se poate spune că avea comorbidități. I-am făcut analize, pe radiografie nu se vedea aproape nimic la plămâni, iar la CT (computer tomograf) plămânii erau puțin afectați. În 48 de ore a avut plămânii afectați în proporție de 75%, că abia mai vedeai ce-a rămas. A ajuns pe ATI, intubat, a stat cinci săptămâni în spital și s-a recuperat, a fost externat după testele negative, însă cu leziuni semnificative rămase la plămâni. Eu nu-i doresc nimănui să experimenteze așa ceva. Sunt oameni tineri, sănătoși, care au ajuns pe ATI și-au stat săptămâni întregi acolo. Mie mi se pare incredibil că sunt persoane care neagă existența acestui virus sau oameni care îl compară cu o simplă răceală. Poate fi o formă ușoară, sigur, dar asta nu înseamnă că nu e pericolos. Nu mai pot citi mesajele celor care neagă în continuare existența Covid-19 sau spun că e o simplă gripă care trece!”, a mai explicat medicul.

Iulia Trifu a început să analizeze în ultimele săptămâni pacienți externați. ”Îi reevaluăm la aproximativ două săptămâni de la negativare. Unii sunt bine, dar alții au leziuni în continuare și îi vom rechema. Unii au leziuni semnificative, urme prezente ale pneumoniei, de unde focarele acelea n-au dispărut din plămâni. Nu e de joacă. Celor care nu cred în Covid-19 sau în efectele grave pe care le poate avea, le-aș spune în felul următor: <<nu se știe niciodată dacă ești cel care va face o viroză de sezon, cum o consideri tu, sau o gripă care trece sau dacă vei face o formă moderată/severă, care poate duce la complicații care să-ți pună viața în pericol. E o loterie. Iar dacă ai o formă ușoară și nu te prea interesează, e important de știut că-i pui pe alții în pericol. Adică le pui viețile în pericol. Dacă nu te gândești la tine și desconsideri tot ce înseamnă avertisment din partea autorităților, medicilor și specialiștilor în sănătate publică, măcar gândește-te la cei apropiați, la familie. Ai părinți, bunici, ai rude apropiate. Repet, avem tineri de 30-40 de ani care au ajuns la ATI, unde au stat săptămâni întregi”, a mai spus Iulia Trifu.

Medicul nu știe când se va putea vorbi din nou despre normalitate în privința obiceiurilor zilnice dinainte de pandemie.

”Trebuie să învățăm să trăim cu acest virus, să muncim, să fim atenți. Ultimele luni au fost cu multe emoții și cu mult stres pentru mine și pentru colegii mei, fiindcă e o mare necunoscută aici. Noi suntem un centru mare de primire și nu știam ce ne așteaptă. Ne-am pregătit de când am văzut ce e în Italia, ce e în China, și știam că e o chestiune de timp până să ajungă virusul. Eu sunt medic, soțul meu e medic, copilul nostru are trei ani. Fiind amândoi medici, ne-am asumat acest risc și am fost o familie, fiindcă era foarte dificil să ne lăsăm copilul pe termen nedeterminat la bunici, de exemplu. Dacă era unul singur dintre noi medic, apelam la autoizolare, dar așa e foarte dificil, să stea copilul fără niciunul dintre părinți. Am colegi, în schimb, care au făcut acest sacrificiu, care au stat departe de familie luni de zile. E foarte dificil”, a conchis Iulia Trifu.

