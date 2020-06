Harta Aisemnal.ro, actualizată cu localitățile cu risc de roaming involuntar

155393– 30062020 – „Pentru ca utilizatorii sa stie cat mai exact care sunt zonele in care este posibil sa intre in roaming involuntar, am introdus aceste localitati in harta aisemnal.ro, sub forma de puncte la nivel de strada. In acest fel, aisemnal.ro ofera acum informatii atat despre nivelul semnalului, cat si despre zonele de granita in care utilizatorii risca sa se conecteze involuntar la statiile de baza aflate pe teritoriul statului vecin si sa comunice la tarifele de roaming. Vom continua campaniile de masurare a semnalului si vom integra rezultatele, astfel incat utilizatorii sa aiba acces la cele mai recente date “, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

Roaming involuntar

Roaming-ul involuntar poate aparea in zonele de granita de pe teritoriul Romaniei numai in cazul in care utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automata a retelei. In aceste situatii, echipamentul mobil se va conecta automat la reteaua operatorului cu cel mai bun semnal in punctul in care se afla utilizatorul.

Utilizatorul, desi se afla pe teritoriul Romaniei, va fi astfel facturat pentru serviciile de comunicatii utilizate in roaming, ca si cum s-ar afla fizic pe teritoriul statului vecin.

Conform masuratorilor efectuate de ANCOM, in majoritatea judetelor aflate la granita exista puncte in care telefoanele sau tabletele pot intra in roaming involuntar. Astfel, din cele 440.425 de puncte aflate la o distanta de cel mult 15 km de frontiere monitorizate de ANCOM, au fost identificate si introduse in harta 295.630 de puncte cu potential risc de intrare in roaming involuntar. Localitatile identificate ca avand un potential risc de intrare in roaming involuntar se gasesc in judetele Arad, Bihor, Botosani, Caras Severin, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Iasi, Mehedinti, Maramures, Olt, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timis, Teleorman, Vaslui.

Utilizatorii pot consulta lista actualizata, in 2020, a localitatilor de granita identificate de ANCOM ca avand un risc potential de intrare in roaming involuntar, in functie de operator, aici. Lista este actualizata anual de Autoritate.

Ce trebuie sa faca utilizatorii pentru a evita intrarea in roaming involuntar?

In cazul in care intentioneaza sa calatoreasca intr-o zona de granita, utilizatorii trebuie sa acorde atentie mesajelor venite din partea operatorului in reteaua caruia se afla. Operatorii au obligatia de a informa utilizatorii prin SMS in momentul in care telefonul s-a conectat la reteaua unui operator strain, precizand tarifele, in valori care includ TVA, aplicabile serviciului de roaming utilizat in statul respectiv.

Pentru a evita accesarea involuntara a serviciilor este bine ca utilizatorii sa isi ia masuri de precautie:

– sa selecteze manual reteaua (utilizatorii pot dezactiva optiunea telefonului de selectare automata a retelei);

– sa solicite operatorului activarea serviciul de roaming numai la cerere, cand acestia calatoresc in strainatate;

– sa verifice la ce retea e conectat telefonul sau tableta inainte de a le utiliza, in cazul in care selectarea retelei ramane pe modul automat.

Atentie! Utilizarea involuntara a telefonului/tabletei in roaming nu ii scuteste pe utilizatori de plata acestui serviciu.

Mai multe informatii privind utilizarea si costurile serviciului de roaming sunt disponibile pe pagina de internet a Autoritatii, aici.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter