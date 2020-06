Internetul mobil, serviciul telecom cel mai afectat de incidente de securitate in anul 2019

154920 – 05062020 – Informatiile colectate de la furnizori si analizate de catre ANCOM arata o crestere importanta a numarului incidentelor de securitate cu impact semnificativ – cu peste 40% (de la 556 la 794) in anul 2019 fata de anul 2018. Cu toate acestea, operatorii au avut un timp mediu de solutionare a incidentelor sub 6 ore, inregistrandu-se doar o usoara crestere fata de anul trecut.

Conexiuni afectate

Conform datelor raportate de catre furnizorii de servicii de telecomunicatii privind incidentele care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, in 2019 s-au inregistrat 794 de incidente cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, in crestere cu 43% fata de 2018. Acestea au afectat, in total, peste 23 de milioane de conexiuni.

Daca in anii 2017 si 2018 cele mai afectate servicii au fost cele de telefonie mobila si SMS, in anul 2019 cele mai multe conexiuni afectate de incidente semnificative sunt cele de internet mobil si transmisiuni de date mobile (aproximativ 10,47 milioane de conexiuni afectate), urmate de serviciile de telefonie mobila si SMS (aproximativ 9,16 milioane de conexiuni), retransmisie a programelor audiovizuale (aproximativ 1,47 milioane de conexiuni), telefonie fixa (aproximativ 1,21 milioane de conexiuni), cele mai putin afectate fiind cele de internet fix si transmisiuni de date fixe (aproximativ 1,19 milioane de conexiuni).

Anul trecut, numarul mediu al conexiunilor afectate de un incident a fost de 28.859 de conexiuni, in crestere fata de 2018, cand un incident avea, in medie, repercusiuni asupra a putin peste 24 de mii de conexiuni.

Durata totala a incidentelor raportate in 2019 este de 4.573 ore, in crestere fata de anul precedent (2.808 ore). Durata medie a unui incident a fost de 5 ore si 46 minute, de asemenea in usoara crestere fata de 2018 (5 ore si 3 minute), dar in scadere fata de 2017 (8 ore si 49 minute).

Distributia geografica

Din punct de vedere al ariei geografice afectate, in 542 din cazuri (68% din numarul total de incidente) au fost afectate resurse dintr-un singur judet, iar 4 incidente au avut un impact la nivel national.

Teleorman a fost cel mai afectat judet, 90 de incidente cu impact semnificativ afectand buna functionare a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice din judet, urmat de Giurgiu cu 69 de incidente, Gorj cu 68 de incidente si Olt cu 67 de incidente. Judetele cel mai putin afectate in 2019 au fost Tulcea cu 13 incidente, Covasna, Salaj si Botosani, in cazul carora au fost raportate cate 14 incidente.

Resursele afectate

Din punct de vedere al resurselor afectate, in cele mai multe cazuri acestea fac parte din categoriile medii de transmisiune, statii de baza si controlere mobile si echipamente din noduri de transmisiune.

In cadrul a 20 de incidente au fost afectate concomitent mai multe categorii de resurse, producerea acestora avand multiple cauze (fenomene naturale, producerea concomitenta a doua evenimente distincte ori actiuni rau intentionate).

Raportul ANCOM

Raportul ANCOM privind incidentele semnificative care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice in anul 2019 a fost realizat pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre furnizori. Autoritatea colecteaza aceste date in baza Deciziei nr. 512/2013, prin care furnizorii au obligatia de a notifica ANCOM cu privire la incidentele cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, adica a acelor incidente care au afectat un numar mai mare de 5.000 de conexiuni timp de cel putin o ora.

