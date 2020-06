Jumătate dintre ventilatoarele promise de SUA au ajuns în România

155014 – 11062020 – 100 de ventilatoare pentru terapie intensivă produse în Statele Unite au ajuns în România și vor întra în stocul strategic

Este prima tranșă dintr-un lot de 200, a cărui achiziție a fost convenită într-o convorbire telefonică de președinții celor două state, Donald Trump și Klaus Iohannis, la începutul crizei COVID.

Premierul Ludovic Orban a recepționat ventilatoarele împreună cu ambasadorul SUA la București. Aparatele sunt portabile, pot fi folosite atât în intervențiile de urgență, cât și în spitale și vor fi distribuite, dacă e cazul, spitalelor care au nevoie.

”Sunt primele 100 de ventilatoare care au intrat în România și aș putea spune că nu este întâmplător că aceste ventilatoare sunt produse și livrate către România de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii. Ştiţi foarte bine că Statele Unite ale Americii sunt greu încercate de această epidemie şi, cu toate acestea, această livrare vine din Statele Unite și este și rezultatul discuției care a avut loc între președintele Donald Trump şi preşedintele României, Klaus Iohannis, pentru că trebuie să știți că a existat o restricție în ceea ce privește exportul materialelor şi echipamentelor din Statele Unite către alte țări și pentru România nu a fost aplicată această restricţie. Sunt primele 100 de ventilatoare dintr-un lot de 200 de ventilatoare. Trebuie, de asemenea, să știți că noi am încercat să contractăm ventilatoare din foarte multe ţări, în Asia, în aproape toate contractele – inclusiv am avut contracte cadru care au fost semnate – au fost reziliate. Nu am reuşit să obţinem ventilatoarele pe care le-am negociat şi care, în mod normal, ar fi trebuit să intre în ţară, nici din China, nici din alte ţări. De asemenea, achiziţia este făcută – este important de știut – prin Oficiul Național pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă. Aceste ventilatoare vor intra în stocul strategic și vor fi utilizate în funcție de necesitate, în spitalele care vor avea nevoie de aceste ventilatoare. De asemenea, domnul secretar de stat Arafat care este implicat în programul de achiziții /…/, atât pe acest program de achiziții la nivelul Uniunii Europene, cât și pe procedurile interne de achiziție de stocuri suplimentare de ventilatoare, este implicat în negocieri ample cu mai multe țări care sunt furnizoare și așteptăm ca în perioada următoare aceste negocieri să se materializeze în contracte cadru și ulterior în livrarea de ventilatoare. Este foarte importantă această achiziție de ventilatoare, aceste 200 de ventilatoare pe care le obținem de la partenerul nostru strategic sunt extrem de importante, se știe că avem o capacitate limitată de tratare, în paturi din ATI, cu ventilatoare, o capacitate limitată la aproximativ 1.700 de paturi cu ventilatoare și este foarte important ca în viitorul apropiat să creștem semnificativ numărul de paturi cu ventilatoare din terapiile intensive, astfel încât să fim pregătiți pentru orice situație. Din fericire și datorită măsurilor ferme care au fost luate de autorități, de toți factorii implicați, în România nu ne-am confruntat cu riscul depășirii capacității de tratare de paturi la ATI, dimpotrivă numărul de cazuri a fost la un nivel relativ scăzut, în jur de 250- 260 în momentele de vârf ale epidemiei, astăzi diminuându-se semnificativ, dar cu toate astea paza bună trece primejdia rea, iar noi trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere pentru a face față oricărei situații. Le mulțumim partenerilor americani. Thank you very much for your excellency /…/ și sunt convins că colaborarea dintre Statele Unite și România, în toate domeniile se va derula în continuare la fel de bine, dacă nu chiar și mai bine decât până în prezent”, a declarat premierul.

