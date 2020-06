Razbunare în PSD. Anca Alexandrescu anunță posibila arestare a lui Dăncilă

154931 – 07062020 – Anca Alexandrescu a publicat pe Realitatea din PSD, site pe care il controleaza, un articol in care anunta posibila arestare a Vioricai Dancila. Alexandrescu a lucrat in calitate de consilier principal al lui Dancila, fiind trimisa in aceasta pozitie de Liviu Dragnea pentru a controla activitatea fostului premier.

Alexandrescu a publicat mai multe informatii pe Realitatea din PSD legate de modul in care au fost cheltuiti banii partidului in perioada in care PSD era condus de Dancila. Informatiile au fost preluate din mai multe surse, dar modul in care au fost inchegate arata ca Alexandrescu stie despre ce este vorba. Ana Alexandrescu a fost data afara de Dancila cu putin timp inainte ca Dragnea sa intre la inchisoare. O ancheta a DNA privind folosirea fondurilor in campania electorala din 2019 de catre PSD sta sa explodeze inaintea alegerilor locale si parlamentare. Viorica Dancila ar putea fi chemata, daca nu chiar ‘saltata” de DNA sustin lideri ai partidului.

”Liderul social-democratilor a anuntat, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Constanta cu liderii din zona de sud a partidului, ca Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente de la partid legate de datoriile si contractele PSD din campania electorala de la prezidentiale. Se asteapta ca asta va fi o tema de campanie impotriva PSD. Ciolacu le-a mai spus membrilor partidului ca el crede ca Viorica Dancila va fi chemata/saltata de catre Directia Nationala Anticoruptie”, a spus jurnalistul Radu Tudor, aseara la Antena 3. Acestia au fost termenii folositi in discutia cu liderii PSD de catre presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Se iau la mana toate contractele din campania electorala din 2019.

Ancheta pare una de amploare, pentru ca DNA a solicitat mult mai multe documente, nu numai din campania electorala din 2019, ci si dupa acest moment, pentru a verifica modul in care au fost cheltuiti banii primiti de la buget, ca subventie de catre PSD. Aceasta afirmatie a fost facuta in aceeasi emisiune de catre analistul politic Bogdan Chireac.

(…) ”Informatia ca din conturile PSD au disparut cateva milioane de euro parea usor hazardata, insa partidul sta pe un butoi cu pulbere. Din toata povestea cu candidatura Vioricai Dancila cei mai castigati au fost consultantii. In 30 de zile de campanie, s-au cheltuit doar pentru campania online 600.000 de euro, o suma enorma”, scria in noeimbrie 2019 evz.ro intr-un articol intitulat: Exclusiv EVZ! 10 milioane de euro au disparut din conturile PSD. Un zvon care arunca in aer partidul.

”Potrivit unor surse politice din PSD, alegerile prezidentiale au fost scena celui mai mare jaf din istoria campaniilor electorale. Aceleasi surse spun ca din conturile PSD s-au evaporat 2,5 mil euro pe luna din iunie pana pe 24 noiembrie”, dezvaluiam atunci, iar ulterior aceste informatii s-au confirmat.

”PSD are probleme cu datoriile din campania prezidentiala, consultantul politic Anton Pisaroglu solicitand plata facturilor de anul trecut. In prima iesire publica dupa campania prezidentiala, Anton Pisaroglu, consultantul politic al Vioricai Dancila si al PSD in 2019, acuza actuala conducere a partidului ca nu a platit datoriile catre firmele sale si ca se poate ajunge in instanta.

Intr-o declaratie acordata in exclusivitate pentru Europa Libera, Anton Pisaroglu a transmis actualei conduceri a PSD ca este „cinic sa spui ca sustii companiile romanesti, iar tu sa nu iti platesti datoriile catre ele”, scria siteul europalibera.org. Surse din PSD sustin ca Pisaroglu ar fi avut un contract de 2 milioane de euro/luna, insa consultantul afirma ca pretul nu ar fi real, desi refuza sa spuna care este suma datorata de PSD.

Surse din cadrul DNA sustin ca de fapt aceste acte solicitate urmaresc un dosar disjuns al lui Mircea Draghici, trezorier al PSD, in timpul mandatului lui Liviu Dragnea.

