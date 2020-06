Recunoaștere internațională pentru doi elevi de la Liceul de Informatică București

155083 – 16062020 – Centrul “Alexandru Proca” pentru Initiere in Cercetarea Stiintifica a Tinerilor din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti a obtinut inca o recunoastere internationala. Una din echipele Centrului “Alexandru Proca” a participat la Targul International de Stiinta si Inginerie Regeneron (fostul INTEL ISEF) cu tema “Studiu bionic asupra picioarelor insectelor cu aplicatii in MEMS”, obtinand Mentiune de Onoare (cea de-a treia distinctie a competitiei) la sectiunea “Inginerie”. Reusita echipei (Eric Drutu si Mihai Mitrea, elevi la Liceul de Informatica Bucuresti) este cu atat mai mare, cu cat comisia de evaluare a fost una internationala, alcatuita din profesori ai unor universitati de prestigiu, iar numarul de participanti a fost in jur de 1.800. Totodata, cei doi elevi romani au primit statutul de membri asociati ai Societatii Sigma Xi, cu primul an de cotizatie platit.

Prin demersurile facute, ICPE-CA isi propune sa identifice excelenta la nivelul elevilor de liceu si, de asemenea, sa initieze tinerii in cercetarea stiintifica, construind echipe de lucru competitive.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter