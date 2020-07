Cum sunt împărțite cele 79,9 miliarde de euro pe care România le primește de la UE

155708 – 21072020 – România va primi în total 79,9 miliarde euro prin cele două mari instrumente agreate marți dimineață de Consiliul European (Bugetul multianual pe 7 ani, plus Fondul de realnsare numit Next Generation EU). Totalul de 79,9 miliarde de euro este defalcat astfel, potrivit surselor europene consultate de G4Media.ro: 46,3 miliarde euro fonduri nerambursabile din Bugetul multianual al UE pentru perioada 2021- 2027

33,5 miliarde euro din NextGenerationEU (fondul pentru relansare economică). Din aceștia, granturi nerambursabile vor fi 16,8 miliarde de euro, iar împrumuturile rambursabile vor fi de 16,7 miliarde euro

Mai departe, în ceea ce privește cele 46,3 miliarde euro fonduri nerambursabile din Bugetul multianual, acestea sunt defalcate astfel: 26,8 miliarde de euro pentru Politica de Coeziune și 18,7 miliarde euro pentru Politica Agricolă Comună. Din aceștia, Pilonul I (plăți directe) va primi 12,3 miliarde de euro, Pilonul II (dezvoltare rurală) va prmi 6,2 miliarde de euro. Pescuitul va primi 160 milioane euro.

În plus, Fondul pentru Tranziție Justă (special dedicat modernizării industriei poluatoare în vederea aplicării Green Deal) va aduce 760 milioane euro.

În ceea ce privește cele 33,5 miliarde euro din NextGenerationEU, fondurile vor fi defalcate astfel:30,5 miliarde euro pentru Facilitatea pentru Redresare și Reziliență (reforme structurale și investiții), 1,4 miliarde euro pentru programul ReactEU (politică de coeziune), 650 milioane euro fonduri suplimentare pentru Dezvoltare rurală și un miliard euro pentru Fondul pentru o Tranziție Justă.

Context

Șefii de stat și de guvern din UE au bătut palma, la 21 iulie 2020, după patru zile de negocieri dure, asupra pachetului financiar destinat ieșirii din criza provocată de pandemia de covid-19. Pachetul e format din două părți distincte, potrivit Concluziilor finale ale summitului: Bugetul multianual normal al UE pentru șapte ani – total 1.074 miliarde euro (1,07 trilioane euro) și Next Generation EU – Fondul special de relansare economică, realizat în urma împrumuturilor comune în numele UE pentru prima oară în istorie, în valoare de 750 de miliarde de euro. NGEU va fi împărțit astfel statelor membre: 390 de miliarde de euro sub formă de granturi nerambursabil și 360 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

În textul final al Declarației Consiliului European apare și condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. Mecanismul e următorul: Comisia Europeană va propune măsuri în cazul încălcării statului de drept, care vor trebui adoptate de Consiliul UE (statele membre) cu majoritate calificată (ceea ce înseamnă că trebuie aprobată de 15 dintre cele 27 de state membre, care să aibă minimum 65% din totalul populației UE). Apoi, în textul final apare și mențiunea ”The European Council will revert rapidly to the matter” (Consiliul European va reveni rapid la această problemă). Sursa: G4Media.ro

