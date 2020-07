Doi politisti de la Rutieră au ratat capturarea a trei tone de cocaină pentru ca s-au lăcomit la o spaga de 1.000 de euro

155652 – 17072020 – În noaptea de 21 spre 22 martie 2019, Constantin Catalin Popaene si Tudorel Costinel Bobirnea, agenti la Politia Rutiera Ilfov, opresc pe soseaua de centura a Capitalei un Audi argintiu ce tracta un peridoc pe care se afla o salupa. Imediat, ei descopera ca soferul roman al masinii nu avea permis de Categoria B-E, care sa-i permita sa conduca un autovehicul cu remorca. Dupa cum sustin acum procurorii DIICOT, cei doi agenti in loc sa cerceteze masina sau incarcatura salupei, sau sa caute in baza de date numele pasagerilor din Audi, accepta in schimb cate 1.000 de euro pentru a ignora complet acest episod, scrie jurnalistul Ionel Stoica pe Ziare.com.

Ceea ce nu stiau cei doi politisti era ca in masina oprita in acea noapte se afla un important interlop spaniol, Leon Palacios Ruben Pedro, cunoscut sub pseudonimul de ”El Jefe/Seful”. Barbatul era condamnat in Spania pentru fraudă si fals in acte, dar misiunea lui in Romania era una aparte.

Misiunea lui ”El Jefe”

El trebuia sa recupereze trei tone de droguri din largul marii, dupa ce erau lasate acolo de barcile care efectuau un transport de cocaina. Practic, una din metodele prin care traficantii reusesc sa eludeze controlul autoritatilor consta in a lansa la apa, in relativa apropiere a tarmului, drogurile sustinute de veste de salvare spre exemplu, unde ulterior sunt gasite si adunate de alti traficanti care le aduc la tarm.

Iar ”El Jefe” venise in Romania pentru a prelua cele trei tone de cocaina pura cu o valoare de piata de 600 de milioane de euro. Ce aveau sa afle mai tarziu agentii de poliție Popaene si Bobirnea, este ca operatiunea fusese un dezastru, o salupa plina cu droguri se rasturnase in apele Marii Negre din cauza unei furtuni si, in cateva zile, intreg litoralul avea sa fie inundat cu sute de pachete de cocaina.

In salupa erau trei kilograme de droguri

Dupa cum sustin si procurorii DIICOT, care tocmai ce au finalizat acest dosar, daca cei doi agenti ar fi facut verificarile necesare ar fi putut descoperi circa trei kilograme de cocaina in interiorul salupei tractate de masina in care se afla si ”El Jefe”.

In plus retinerea spaniolului ar fi putut duce la retinerea imediata a celorlalti traficanti care in acel moment incercau cu disperare sa paraseasca Romania cu cele aproape doua tone de cocaina pe care reusisera sa le recupereze din apele marii. Altfel spus cei doi ar fi putut deveni eroi. In schimb ei sunt astazi ”trofee” cu care se pot lauda anchetatorii in acest mega-dosar, dupa ce traficantii sarbi au parasit tara impreuna cu cea mai mare parte a cocainei.

”Daca in noaptea de 21/22 martie 2019 nu ar fi abdicat de la indeplinirea atributiilor de serviciu in schimbul obtinerii unor foloase materiale, ar fi facilitat identificarea si prinderea in timp util a participantilor la infractiunile de constituire de grup infractional organizat si trafic intern si international de droguri de mare risc”, scriu procurorii DIICOT in rechizitoriul dosarului referitor la faptele celor doi agenti.

