Dreptul la demnitate, protejat de Codul Muncii!

155411 – 01072020 – Proiectul de lege inițiat de deputatul Petre-Florin Manole, care lărgește definiția actuală a discriminării, modificând Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, a fost adoptat cu o majoritate de voturi marți, 30 iunie 2020, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Scopul fundamental pe care modificările aduse Codului muncii le au este acela de a înscrie demnitatea salariaților în legislația relevantă, umplând astfel golurile care îi lăsau pe aceștia expuși la tratamente abuzive și transmițând mesajul că există zero toleranță pentru discriminarea salariaților români.

„După 3 ani am reușit: proiectul care apără demnitatea angajaților a fost adoptat de către Camera Deputaților, Cameră decizională. Am demarat inițiativa legislativă după ce, în august 2017, a izbucnit scandalul angajatelor din confecții de la o fabrică din Ploiești jignite de către patron. Inspecția Muncii nu a avut instrumente legale de a interveni corespunzător așa că am modificat legislația pentru a putea asigura protecția angajaților din România”, a subliniat Petre-Florin Manole.

Propunerea pentru modificarea și completarea acestei legi clarifică bazele pe seama cărora concedierea este interzisă și aduce noi definiții și clarificări importante în ceea ce privește discriminarea directă și indirectă, hărțuirea, discriminarea prin asociere și victimizarea.

În clar, prin modificările aduse art. 59, lit. a), este interzisă concedierea bazată „pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată. “Acesta este un proiect care accentuează puternic faptul că demnitatea salariaților români trebuie apărată”, a declarat Petre-Florin Manole.

La art. 5 sunt aduse noi mențiuni, sub forma alin. (5) – (8). În acest sens, conform alin. (5), hărțuirea reprezintă „orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator”. Amenzile pentru nerespectarea acestor prevederi se regăsesc la art. 260, alin. (1), lit. r), constând în sume de la 1.000 lei la 20.000 lei, anunță printr-un comunicat de presă deputatul Petre-Florin Manole.

