Ministrul Sănătății dă vina pe factorul politic pentru creșterea numărului de infectări cu Covid-19

155814 – 29072020 – Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat marți seara, la Digi 24, că factorul politic este vinovat de situația din această perioadă, referindu-se la creșterea accelerată a numărului de cazuri de infectare cu Covid 19. ”Cât nu a existat factorul politic, cât am decis și am gestionat această pandemie, am gestionat-o bine. Cred că politic am grăbit un pic lucrurile și ne-am grăbit peste un moment medical care nu s-a terminat”, a afirmat el.

”Cred că oamenii au putut vedea că atâta timp cât nu a existat acest factor politic, cât am decis și am gestionat această pandemie, am gestionat-o bine. La sfârșitul lunii mai și în prima săptămână a lunii iunie ajunsesem să avem 120 de cazuri noi de la o zi la alta. Astăzi suntem la 1.151, aproape 1.200 de cazuri, în contextul în care au urmat niște momente în care neîncrederea, bagatelizarea a tot ceea ce a însemnat acea perioadă, instigarea la nerespectarea unor reguli, nerecunoașterea unei pandemii sau un vid legislativ de aproape 3 săptămâni a dus la momentul în care ne aflăm. Cred că politic am grăbit un pic lucrurile și ne-am grăbit politic peste un moment medical care nu este terminat, în detrimentul unei reluări economice.

Ca să ne gândim la niște alegeri, trebuie să pregătim un timp al acestor alegeri și să pregătim starea de sănătate a acestui popor pentru aceste alegeri. Putem să gândim politic, dar prin prisma unui moment politic care poate fi gestionat atunci. (…) Tocmai cei care nu recunoșteau o pandemie, astăzi reclamă o proastă gestionare a acesteia. Poate că ar trebui să înțeleagă că nu pe suferința unui popor te urci ca să câștigi votul politic. Suntem într-un moment medical, haideți să nu-l facem politic”, a spus ministrul Sănătății, la Digi 24.

”Fără aglomerație, cu mască, dezinfectant în secție. Noi putem gestiona și într-o singură zi dacă se respectă regulie de distanțare, dacă avem o foarte bună organizare în secții și să gestionăm și acel moment pe care îl vede toată lumea, al celor aflați în izolare sau în carantină, unde trebuie să existe o urnă mobilă”, a precizat ministrul

