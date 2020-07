Noi condiții tehnice pentru transmiterea apelurilor la 112, în consultare la ANCOM

155423 – 02072020 – În contextul procesului de modernizare a infrastructurii Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU), ANCOM supune consultarii publice conditiile tehnice de interconectare pe baza tehnologiei IP intre SNUAU si Telekom Romania, operatorul care asigura preluarea apelurilor catre 112, potrivit reglementarilor in vigoare. Noul tip de interconectare IP va functiona in paralel cu solutia actuala de interconectare, fiind asigurata preluarea tuturor apelurilor, indiferent de conditiile tehnice utilizate.

In urma demersurilor initiate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru modernizarea SNUAU, sistemul informatic centralizat de preluare si dispecerizare a apelurilor catre 112 va utiliza o infrastructura bazata pe un nou tip de interconectare, respectiv interconectarea bazata pe tehnologia IP.

Astfel, ANCOM propune redefinirea conditiilor de interconectare intre SNUAU si Telekom Romania, prin utilizarea tehnologiei IP, in vederea preluarii apelurilor de urgenta si a informatiilor de localizare corespunzatoare acestora. De exemplu, interconectarea IP trebuie sa fie realizata prin legaturi de date private si securizate, asigurandu-se redundanta atat la nivel fizic, cat si la nivel logic.

Punctele de preluare si dispecerizare a apelurilor de urgenta

Proiectul de modernizare a SNUAU prevede, totodata, modernizarea punctelor de preluare si dispecerizare a apelurilor de urgenta, cu introducerea unor Centre Nationale 112 care asigura preluarea si procesarea apelurilor de urgenta.

In consecinta, proiectul de decizie al ANCOM prevede amplasarea punctelor de interconectare bazate pe tehnologia IP in cadrul Centrelor Nationale 112 din Bucuresti, Brasov si Sibiu. Astfel, in situatia in care cel putin un Centru National 112 nu este functional, va fi asigurata rerutarea automata a traficului catre centrele disponibile. De asemenea, fiecare interfata a echipamentelor de interconectare IP va asigura o capacitate de 1 Gbit/s, iar fiecare punct de interconectare va asigura transportul traficului la nivel national pentru minim 1500 sesiuni (apeluri) simultane si procesarea a minim 200 de sesiuni (apeluri) pe secunda.

Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, ANCOM analizeaza si stabileste conditiile tehnice si economice referitoare la realizarea comunicatiilor catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta.

Procesul de consultare publica

Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 10.07.2020, pe adresa sediului central al ANCOM sStr. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

