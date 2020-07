Peste 1.700 de controale ANCOM pe pietele telecom, posta si echipamente radio, in prima jumatate a anului 2020

155521 – 08072020 – Avand in vedere perioada atipica pe care o traversam, in prima jumatate a acestui an, activitatea de monitorizare si control s-a concentrat indeosebi pe supravegherea pietei echipamentelor radio si a compatibilitatii electromagnetice, neconformitatea echipamentelor radio putand produce interferente prejudiciabile, si, implicit, care pot afecta buna functionare a serviciilor de comunicatii electronice. In acest sens, Autoritatea a efectuat 419 controale si a sanctionat neconformitatile constate cu amenzi in cuantum de peste 200.000 lei. Totodata, a fost finalizata actiunea de verificare a incidentului de securitate in care a fost implicata societatea Orange Romania in luna ianuarie 2020, aplicandu-se o amenda contraventionala de 500.000 lei, a declarat Cristin Popa, directorul Directiei Executive Monitorizare si Control din cadrul ANCOM.

In prima jumatate a anului, ANCOM a derulat in total 1.735 de controale, a transmis 60 de notificari si a aplicat 200 de avertismente si 91 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 995.900 lei. Suma astfel rezultata constituie venit la bugetul de stat.

Piata echipamentelor radio si compatibilitate electromagnetica

Pe piata echipamentelor radio si a compatibilitatii electromagnetice ANCOM a efectuat 419 controale, in urma carora au fost aplicate 80 de avertismente si 42 de amenzi contraventionale in valoare totala de 207.000 de lei pentru echipamente neconforme din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice. Cea mai mare amenda, in cuantum de 35.000 lei, a fost aplicata pentru publicitatea si punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor destinate sa produca interferente prejudiciabile (jammer).

De asemenea, ANCOM coopereaza permanent cu Directia Generala a Vamilor, autoritatea responsabila cu controalele la frontierele externe ale Romaniei, pentru a se asigura ca echipamentele care sunt puse in libera circulatie pe piata nationala si, implicit, pe piata comunitara, respecta legislatia in vigoare. Astfel, in prima jumatate a anului 2020 au fost solutionate 29 de notificari primite de ANCOM din partea birourilor vamale privind suspendarea punerii in libera circulatie a unor echipamente neconforme.

Piata comunicatiilor electronice

Pe piata de comunicatii electronice, in prima jumatate a acestui an, ANCOM a efectuat 1.080 de actiuni de control, contravenientii primind 60 de notificari, 76 de avertismente si 29 de amenzi contraventionale, in cuantum de 727.400 lei.

ANCOM a sanctionat Orange pentru incidentul de securitate din 14 ianuarie 2020, manifestat la nivel national, care a afectat un numar de 1.921.096 de conexiuni din care 769.725 de conexiuni de date mobile si 1.151.371 de conexiuni de voce mobila si SMS, durata acestuia fiind de 405 minute incepand cu ora 16:54 si rezultand o indisponibilitate a retelei la nivel logic de 53,93 minute pentru o singura zi, aceasta valoare depasind maximul permis prin licenta. Valoarea amenzii contraventionale aplicate este de 500.000 de lei.

De asemenea, ANCOM a aplicat un numar de 14 amenzi, in valoare de 137.400 lei, furnizorilor de servicii de telefonie, cel mai des intalnite nereguli fiind legate de incalcarea obligatiilor privind incheierea contractelor cu utilizatorii finali.

In randul furnizorilor de servicii de acces la internet, Autoritatea a aplicat 2 amenzi contraventionale in cuantum total de 10.000 lei, pentru furnizarea de servicii fara a avea un contract valabil incheiat.

Șase amenzi contraventionale in valoare totala de 40.000 de lei au fost aplicate de ANCOM si furnizorilor de servicii de televiziune si radiodifuziune sonora (RTV). Principalele incalcari au constat in nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a conditiilor cuprinse in autorizatiile tehnice.

Furnizorii de retele de tip CATV au fost sanctionati cu 5 amenzi contraventionale in valoare totala de 28.000 de lei pentru nerespectarea conditiilor prevazute in Autorizatia Generala.

Totodata, ANCOM a aplicat o amenda in cuantum de 12.000 de lei pentru utilizarea unei frecvente fara a detine o licenta de utilizare a acesteia.

Piata serviciilor postale

ANCOM a efectuat in primele sase luni ale acestui an un numar de 236 de actiuni de control. Au fost aplicate 44 de avertismente si 20 de amenzi contraventionale, in cuantum total de 61.500 de lei, fiind frecvent constatata nerespectarea obligatiilor impuse prin regimul de autorizare generala.

Din totalul controalelor, patru au vizat Compania Nationala Posta Romana in urma carora a fost aplicat un avertisment, precum si o amenda in valoare de 5.000 lei.

