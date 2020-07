Robert Negoiță: Doamna Firea voia să-și facă partid, îmi spunea să mergem împreună. Partidul Oxigen sau Partidul Verzilor, ceva de genul

155848 – 31072020 – Robert Negoiță a spus, joi seara, la Digi24, că înainte de alegerile prezidențiale din 2019, când Gabriela Firea intrase în conflict cu Liviu Dragnea, aceasta a vrut să-și facă propriul partid, în care îl chema să i se alăture.

”Doamna Firea se pregătea să-și facă partid, îmi spunea mie să mergem împreună pe un alt drum, pe altceva, că nu se mai poate în PSD”, a afirmat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, care de curând a plecat din PSD, și-a făcut propriul partid și s-a aliat cu Victor Ponta.

Întrebat când se întâmpla aceasta, Robert Negoiță a precizat că era înainte de alegerile prezidențiale din 2019, când Gabriela Firea nu mai era decât membru simplu în PSD, ”înainte să se împace cu dl. Dragnea, să se împace cu doamna Dăncilă și să o recomande ca fiind soluția pentru România. Da, era partidul Oxigen sau Partidul Verzilor, ceva de genul acesta”, a adăugat Negoiță. ”Adică, cum poate să-mi spună mie acum că am trădat PSD, când noi știm bine ce discuții aveam! Nici nu trebuia să-i comunic nimic, pentru că știa care e poziția mea, știa că nu mă regăsesc acolo și nu am ce să caut în echipa aia”, a completat el.

Mai mult, Robert Negoiță spune că Gabriela Firea – de care îl leagă și o relație de cumetrie – este principala cauză pentru care a plecat din PSD. ”Ce a trebuit să-i comunic așa, mai încetinel, a fost că în acest moment am mai multe motive pentru care eu nu am ce căuta acolo, la PSD. Ce mi-a fost destul de complicat să-i transmit, dar am transmis către conducerea partidului, am transmis către cei care au fost interesați să mă asculte, și anume că în acest moment, principalul argument pentru care eu nu am ce căuta acolo este chiar dumneaei! M-ați auzit foarte bine!”, a subliniat Robert Negoiță.

În plus, Robert Negoiță o acuză pe Gabriela Firea de minciună și defăimare.

”Partidul m-a trădat pe mine de atâtea ori! Faptul că astăzi în București suntem conduși așa… Uitați-vă pe toate aparițiile mele publice, nu am zis nimic de rău de doamna Firea, în timp ce dânsa mă cântă pe toate televiziunile, că am trădat, cu niște minciuni foarte sfruntate… Sincer, eu admir oamenii care pot minți așa! Să aflu că i-am făcut eu plângere penală, apropo de trădat. Eu solicit public acel document prin care eu i-am făcut dumneaei plângere penală. Știu să fac plângeri penale. Am făcut multora pe care pur și simplu i-am considerat că sunt în zona asta, dar nu dumneaei”, a declarat primarul Sectorului 3.

Robert Negoiță spune că ultima dată când a stat de vorbă față în față cu Gabriela Firea a fost acum o lună și jumătate – două. ”Dar am mai discutat la telefon”, a adăugat el.

