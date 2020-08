ANCOM a sanctionat Poșta Română pentru nerespectarea cerintelor minime de calitate

156117 – 20082020 – “In cadrul unei actiuni de control desfasurate la CNPR, am verificat respectarea de catre companie a obiectivelor de calitate pentru anul 2019, prevazute in legislatia din domeniul serviciului postal universal. Pentru ca CNPR nu a indeplinit cerintele minime de calitate impuse de reglementarile in vigoare, neasigurand livrarea la timp a trimiterilor interne de corespondenta prioritara, am aplicat o amenda in cuantum total de 35.000 lei”, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

Obligatii CNPR

In calitatea sa de furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale din Romania desemnat prin Decizia presedintelui ANCOM nr. 1158/2013 ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale din Romania, pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2019, Compania Nationala Posta Romana (CNPR) avea obligatia de a respecta o serie de cerintele minime de calitate impuse de ANCOM pentru trimiterile de corespondenta interne din cea mai rapida categorie standard din sfera serviciului universal, printre care:

– livrarea trimiterilor interne de corespondenta prioritara in cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii, in procent de minim 85%;

– livrarea trimiterilor interne de corespondenta prioritara in cel mult patru zile lucratoare de la data depunerii, in procent de minim 97%.

Controlul ANCOM

In urma actiunii de control efectuate in luna iulie, reprezentantii Autoritatii au constatat ca, pe parcursul anului 2019, CNPR nu a respectat cerintele minime de calitate impuse.

Astfel, CNPR a asigurat livrarea la destinatari a doar 51.80% din totalul trimiterilor interne de corespondenta prioritara in cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii (in loc de minim 85%, asa cum prevede obligatia legala impusa de ANCOM), respectiv doar 78% din totalul trimiterilor interne de corespondenta prioritara in cel mult patru zile lucratoare, in loc de minim 97%, asa cum prevede obligatia legala impusa de ANCOM.

Serviciul universal in domeniul serviciilor postale

In continuare, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024, Compania Nationala Posta Romana a fost desemnata prin Decizia presedintelui ANCOM nr. 1363/2019 ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale din Romania. Conform prevederilor deciziei, CNPR are obligatia sa presteze pe intreg teritoriul Romaniei, la tarife accesibile si la anumite standarde de calitate, o serie de servicii postale – enumerate pe pagina de internet ANCOM, aici.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter