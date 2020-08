Atenție la condițiile de utilizare a roaming-ului!

155899 – 04082020 – ANCOM recomanda verificarea conditiilor de utilizare a serviciilor de telefonie si date mobile in roaming, dar si a setarilor telefonului, inainte de a pleca in vacanta, fie in Romania in localitatile de granita, fie in statele pentru care nu exista restrictii de calatorie pe perioada pandemiei. Astfel utilizatorii pot evita cheltuieli nedorite. In apropierea granitelor se recomanda dezactivarea optiunii de selectare automata a retelei, iar in cazul unei calatorii in afara tarii trebuie verificat daca planul tarifar contractat include serviciul de roaming. Totodata, trebuie acordata atentie optiunii pentru depasirea plafonului de 50 de euro pentru utilizarea internetului mobil in roaming.

Calatoriile in localitatile de granita din Romania

Utilizatorii care calatoresc pe teritoriul Romaniei trebuie sa stie ca exista riscul sa intre in roaming involuntar, in special in zonele de granita, daca au activat acest serviciu, iar telefonul mobil sau tableta utilizate sunt setate pe selectarea automata a retelei. In astfel de cazuri, echipamentul folosit se va conecta automat la reteaua operatorului cu cel mai bun semnal in punctul in care se afla acestia, care poate fi reteaua unui operator dintr-un stat invecinat. Se recomanda ca utilizatorii aflati in aceste situatii sa fie atenti la mesajele venite din partea propriului operator, care este obligat sa informeze abonatii cu privire la tarifele pe care le aplica in roaming.

Utilizatorii care se afla pe teritoriul Romaniei dar intra in roaming involuntar vor fi facturati pentru serviciile de comunicatii utilizate in roaming, ca si cum s-ar afla fizic pe teritoriul statului vecin.

Utilizatorii trebuie sa stie ca folosirea telefonului/tabletei in roaming involuntar nu ii scuteste de plata acestui serviciu!

Pentru ca utilizatorii sa stie cat mai exact care sunt zonele in care este posibil sa intre in roaming involuntar, pe langa lista localitatilor de granita publicata pe pagina de internet ANCOM, aici, localitatile cu risc de roaming involuntar au fost incluse si in harta aisemnal.ro. Astfel, accesand aisemnal.ro, pe langa informatiile despre nivelul semnalului, utilizatorii pot vedea si zonele de granita in care risca sa se conecteze involuntar la statiile de baza aflate pe teritoriul statului vecin si sa comunice astfel la tarife de roaming.

Calatoriile in spatiul UE/SEE

De la intrarea in vigoare a regulamentului european „Roam like at home”, clientii operatorilor mobili din Romania care beneficiaza de planuri tarifare cu acces la roaming in UE/SEE pot utiliza resursele nationale de voce, SMS si date si atunci cand calatoresc in statele Uniunii Europene, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein. „Roam like at home” se aplica si pe anumite teritorii europene „indepartate”, respectiv in Guyana Franceza, in insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin (numai partea insulei care apartine de Franta), Azore, Madeira si Canare, in insulele Åland, precum si in Gibraltar.

Desi de la 1 februarie 2020 Marea Britanie nu mai este stat membru al UE, acordul Brexit prevede o perioada de tranzitie, in care cea mai mare parte a legislatiei europene continua sa se aplice in relatia cu aceasta. Astfel, utilizatorii romani care calatoresc ocazional in Marea Britanie vor beneficia, cel putin pana la 31 decembrie 2020, de roaming la tarife nationale.

Furnizorii pot stabili anumite conditii de utilizare a serviciului de roaming in UE/SEE (politica de utilizare rezonabila) pentru a preveni folosirea abuziva sau anormala a acestui serviciu in alte scopuri decat pentru calatorii ocazionale in afara Romaniei, de exemplu in scopul de a preveni roaming-ul permanent in UE/SEE.

In cazul in care limitele de utilizare rezonabila sunt depasite, furnizorul poate sa perceapa anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, pentru prestarea ulterioara a serviciul de roaming in UE/SEE, insa doar dupa o informare prealabila.

Mai multe informatii privind politica de utilizare rezonabila in roaming sunt disponibile pe InfoCentru ANCOM, aici.

Calatoriile in afara spatiului UE/SEE

In cazul in care utilizatorii calatoresc in afara spatiului UE/SEE, recomandarile ANCOM sunt ca acestia sa verifice daca planul tarifar achizitionat include serviciul de roaming international si daca furnizorul acestui serviciu a incheiat contracte de roaming cu furnizorii din statele vizitate.

ANCOM sfatuieste utilizatorii sa verifice, inainte de a efectua o calatorie in state din afara SEE, care sunt tarifele aplicabile in aceste state pentru serviciul de roaming international.

Mai multe informatii sunt disponibile aici.

Plafonul de 50 de euro la utilizarea internetului in roaming

Utilizatorii care calatoresc in strainatate, fie in spatiul UE/SEE, fie in afara acestuia, trebuie sa stie ca au dreptul sa beneficieze de un „plafon” implicit de 50 de euro/luna (fara TVA) la utilizarea serviciului de internet mobil in roaming daca nu au optat pentru un alt plafon din ofertele comerciale ale furnizorilor. Serviciile de internet mobil in roaming vor fi restrictionate la atingerea plafonului (implicit sau ales) daca utilizatorii nu isi exprima acordul explicit pentru continuarea furnizarii serviciului sau daca nu au renuntat in mod expres la aplicarea plafonului implicit.

Mai multe informatii privind utilizarea si costurile serviciului de roaming sunt disponibile aici.

