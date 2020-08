Cîțu: Cei care au votat în Parlament pentru dublarea alocațiilor să-și doneze o parte din venituri pentru a finanța această dublare

156107 – 20082020 – Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune că alocațiile pentru copii vor fi dublate, dar în etape, și sugerează ca cei care au votat în Parlament pentru dublarea alocațiilor să-și doneze o parte din venituri pentru a finanța această dublare. Ministrul a spus, la Digi24, că nicio țară din Europa nu a luat astfel de măsuri, în condițiile în care economia globală este în criză, iar economia țării a fost afectată de măsurile luate pentru a limita răspândirea coronavirusului.

”În aceste condiții, în care veniturile la buget au scăzut datorită faptului că economia a fost închisă, am găsit resurse de a crește alocațiile cu 20%. În același timp au fost alocate resurse suplimentare pentru părinții care stau acasă cu copiii și am prelungit acest lucru și pe perioada vacanței. Au mai fost și alte ajutoare în această direcție. Dar pentru acest an, zic că efortul de 600 de milioane de lei, această creștere de 20% pe ultimele luni ale anului, bani care nu au fost niciodată în bugetul pe 2020, pentru că legea a fost aprobată fără surse de finanțare, deci parlamentarii au votat și au spus: găsiți resurse, neconstituțional, am găsit resurse pentru 20%”, a spus Cîțu.

”Dar alocațiile vor fi dublate, aceasta e promisiunea pe care o fac. Alocațiile vor fi dublate eșalonat, pe etape, dar vor fi dublate”, a adăugat ministrul.

El a lansat o provocare pentru parlamentarii care au votat dublarea alocațiilor.

”O decizie pe care am luat-o la începutul anului, pentru că știam că vor începe cu astfel de măsuri populiste în 2020, a fost aceea de a îngheța salariile demnitarilor, inclusiv ale parlamentarilor, dar să știți că nu au ajuns resursele. Poate ar putea unii dintre ei să mai doneze din venituri, să putem să avem la buget mai mulți bani. Cei care au votat să facă acest efort, atunci ar fi un demers credibil”, a spus ministrul.

Declarațiile vin după ce Camera Deputaților a respins miercuri, în calitate de for decizional, Ordonanța de Urgență a Guvernului prin care alocațiile au fost mărite cu 20% de la 1 august. Dacă legea de respingere a OUG este promulgată de președinte, intră în vigoare legea inițială prin care alocațiile au fost dublate. Grupul de deputați USR s-a abținut de la vot, PSD a votat ”pentru”, iar PNL ”împotrivă”

