Covid 19/Politicienii, principala sursă de dezinformare pentru România

155991 – 11082020 – Reuters Institute for the Study of Journalism a realizat studiul ”Navigating the Infodemic. How People in Six Countries Access and Rate News and Information about Coronavirus”.

Studiul a avut în vedere identificarea surselor de încredere din timpul pandemiei și percepția publică privind sursele dezinformării din șase țări (Marea Britanie, SUA, Germania, Spania, Coreea de Sud, Argentina). Studiul a fost reprodus și pe spațiul public românesc, prin intermediul unui sondaj de opinie realizat în perioada 11-20 iunie 2020 pe un eșantion reprezentativ la nivel național, scrie politico.eu.

Iată ierarhia surselor de dezinformare pentru România: unii politicieni (59%), persoane obișnuite pe care nu le cunosc personal (51%), organizațiile de știri (49%), guvernul (46%), persoane obișnuite pe care le cunosc personal (41%), organizații naționale din domeniul sănătății (37%), organizații globale din domeniul sănătății (36%), oameni de știință, doctori, alți experți din domeniul sănătății (32%).

Pentru toate sursele identificate, valorile neîncrederii sunt semnificativ mai mari față de toate celelalte șase țări studiate. Suntem mai ”convinși” decât cetățenii altor țări că suntem mințiți sau induși în eroare de către politicieni, guvern, de către oameni pe care îi cunoaștem sau nu, de media, de instituții naționale sau internaționale din domeniul sănătății, chiar de experți.

Cele mai frapante rezultate sunt cele referitoare la ”oameni pe care nu îi cunosc personal” (deci oameni în general), la ”guvern” (în fapt, autorități/ decidenți) și la ”politicieni” (în general). S-ar putea spune că manifestăm o neîncredere accentuată în noi înșine și în cei din jurul nostru (cunoscuți sau necunoscuți); de asemenea, manifestăm o neîncredere la fel de accentuată în autorități/ decidenți/ surse de autoritate, indiferent care ar fi acestea, indiferent care ar fi reprezentanții aflați la un moment dat la guvernare; dovadă valorile relativ aceleași pentru percepția privind ”politicieni” în general și pentru ”acești politicieni care ne conduc în acest moment”.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter