IPJ Ilfov/Percheziții la țepari care se dădeau samsari de mașini

155862 – 01082020 – Patru percheziții au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice, desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual.

La data de 31 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, au efectuat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, patru percheziții la domiciliile unor persoane și sediul unei societăți comerciale de pe raza județului Ilfov (3) și județul Dâmbovița (1).

Din cercetări a rezultat faptul că în perioada iulie 2015 și până în prezent, persoanele bănuite au indus în eroare mai multe persoane vătămate, prin aceea că le promiteau intermedierea în vederea achiziționării unor autovehicule dorite de persoanele vătămate, acestea fiind afișate pe site-ul uneia dintre societățile pe care le dețineau, sens în care încheiau contracte de închiriere cu persoanele vătămate, după care încasau sume de bani, cerute cu titlu de avans. În momentul în care persoanele vătămate solicitau livrarea autovehiculelor sau restituirea sumelor de bani achitate, persoanele bănuite nu mai răspundeau la telefon și își schimbau în mod constant sediile societății.

În urma perchezițiilor, polițiștii ilfoveni au condus la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov trei persoane, pentru efectuarea de cercetări.

De asemenea, au fost ridicate și indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor mai multe documente contabile și înscrisuri, precum și ștampile ce aparțin societății respective. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 350.000 de lei.

În urma probatoriului administrat, polițiștii ilfoveni au reținut pentru 24 de ore un bărbat, în vârstă de 39 de ani, acesta urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu cu propuneri legale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina sa.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

La activități au participat și polițiștii Serviciului de Acțiuni Speciale Ilfov și Argeș, precum și polițiști criminaliști din Ilfov.

