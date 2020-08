Mai bine mai târziu…

156076 – 18082020 – OMS, INCB și UNDOC încurajează guvernele să asigure cantitățile necesare și accesul echitabil al pacienților la medicamentele aflate sub control internațional

Consiliul internațional pentru controlul stupefiantelor (INCB), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) au semnat Declarația comună privind accesul în timpul pandemiei COVID-19, la medicamente controlate internațional.

Cele trei organisme constată că pentru protocoalele de intubație la tratamentul pacienților cu COVID-19, sunt necesare medicamente aflate sub control internațional, precum sedativele și analgezicele. În plus, pacienții non-COVID au, în continuare, nevoie de medicamente de acest gen pentru tratamentul durerii, pentru îngrijirea paliativă, pentru anestezie și îngrijirea chirurgicală, pentru tratarea sănătății mintale și a afecțiunilor neurologice și pentru tratamentul tulburărilor de consum de droguri.

Cele trei organizații inernaționale atrag atenția că pacienții s-au confruntat cu bariere în accesarea medicamentelor controlate și înainte de criza adusă de noul coronavirus, pandemia COVID-19 ducând la întreruperi suplimentare în lanțul de aprovizionare cu medicamente. De aceea, arată documentul, ”accesul la serviciile de sănătate și la medicamente este esenţial să fie prioritizat în timpul acestei pandemii” și ”este imperativ etic să se asigure că toți oamenii din toate țările lumii au acces la medicamentele esențiale, inclusive la medicamentele sub control internațional”.

Pentru că ”lanțul de aprovizionare este baza unei îngrijiri medicale de calitate”, cele trei organizațiie arată că rolul crucial în asigurarea stocurior și a accesibilității medicamentelor le revine autorităților naționale competente, producătorilor, furnizorilor și distribuitorilor de medicamente controlate la nivel internațional.

Guvernelor li se reamintește că, în situațiile de urgență acută, conform Convențiilor internaționale privind controlul drogurilor, pot fi accesate proceduri de control simplificate pentru exportul, transportul și furnizarea de medicamente care conțin substanțe controlate, mai ales când autoritățile competente din țările importatoare nu pot să funcționeze la capacitate maximă. Autoritățile naționale competente pot permite exportul de medicamente care conțin stupefiante și / sau substanțe psihotrope în zonele afectate chiar și în absența autorizațiilor de import și / sau a estimărilor corespunzătoare, întrucât livrările urgente nu trebuie să fie incluse în estimările țărilor afectate de urgențe. Când este posibil, autoritățile naționale competente sunt, de asemenea, încurajate să emită autorizații electronice de import și export prin intermediul Sistemului de autorizare internațional de import și export INCB (I2ES), PEN Online și să comunice măsurile de intervenție aferente în forumul menționat.

De asemenea, autoritățile statale sunt încurajate să simplifice restricțiile de transport asociate COVID-19 pentru medicamentele controlate și să ia în considerare soluțiile de producție locală, atunci când este posibil, pentru a răspunde vârfurilor de cerere determinate de COVID-19.

Pentru simplificarea accesării medicamentelor controlate, cele trei organizații le sugerează guvernelor şi câteva documente de asistență tehnică. Concluzia documentului comun este că activitatea medicilor, asistenților medicali și a profesioniștilor din domeniul sănătății, în general, care oferă tratament și îngrijire persoanelor, inclusiv celor mai vulnerabile, trebuie să fie susținută, iar medicamentele sigure și eficiente ar trebui să fie disponibile, accesibile în orice moment persoanelor care au nevoie de ele.

INCB, OMS și UNODC s-au angajat ca, în timpul pandemiei COVID-19, să colaboreze în această problemă critică, și să își extindă eforturile (inclusiv împreună cu alți parteneri), prin acțiuni de advocacy și de asistență tehnică pentru state, pentru îmbunătățirea accesului la medicamentele controlate, pentru pacienți afectați de COVID-19 sau de alte afecțiuni.- Mihaela Căciuleanu, sursa: INCB, WHO and UNODC statement on access to internationally controlled medicines during COVID-19 pandemic

