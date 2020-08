Măsurile privind pevenția răspândirii Covid 19, în responsabilitatea admisitrației locale

156108 – 20082020 – Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, 19 august, o ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, in unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar si universitar, anunta Ministerul Educatiei.

Consiliul de Administratie al scolii poate propune ca activitatile didactice sa se desfasoare online. De asemenea, se stabileste ca, daca in scoli nu exista spatii suficiente pentru respectarea normelor sanitare, inspectoratele scolare pot solicita autoritatilor locale sa puna la dispozitie spatii adecvate pentru activitatile didactice.

In invatamantul superior, desfasurarea activitatii didactice ce presupune prezenta fizica a studentilor se stabileste prin hotarare a Senatului universitar.

Urmatorul pas procedural prevede ca propunerea scolii, avizata de Inspectoratul Scolar Judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, sa fie inaintata Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in vederea aprobarii prin hotarare. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta/Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta dispune atat cu privire la perioada de aplicabilitate a masurilor adoptate, cat si cu privire la alte masuri specifice ce trebuie luate de catre scoala, in functie de situatia epidemiologica. Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor comunica saptamanal Ministerului Educatiei si Cercetarii masurile dispuse de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta/Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta

”Reluarea activitatilor didactice, in conditii de siguranta sanitara, suspendate in baza acestei proceduri, este decisa prin hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, cu avizul Directiei Judetene de Sanatate Publica/Directiei de Sanatate Publica Bucuresti si cu informarea unitatii de invatamant preuniversitar, respectiv a Inspectoratului Scolar Judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti”, arata MEC.

Unitatile de invatamant vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si a internetului, in baza metodologiei-cadru elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobata prin ordin al ministrului, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

In cazul limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiarilor primari ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, ca urmare a deciziei autoritatilor competente, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate modifica, prin ordin de ministru, numarul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregatire prin planurile-cadru de invatamant, precum si ponderea numarului de ore de predare si evaluare in programa scolara aprobata.

In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a beneficiarilor primari ai sistemului de educatie in unitatile de invatamant, probele prevazute de lege, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare in invatamant, se pot realiza si prin intermediul tehnologiei si a internetului.

In invatamantul superior, in functie de situatia epidemiologica si de specificul fiecarei universitati, in anul universitar 2020-2021, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderii publice si cu respectarea calitatii actului didactic, desfasurarea activitatii didactice ce presupune prezenta fizica a studentilor se stabileste prin hotarare a Senatului universitar (cu respectarea masurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei si Cercetarii si a reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea Europeana privind minimul orelor de practica). Desfasurarea activitatilor didactice implica trei paliere: a) prezenta fizica a studentilor la toate activitatile didactice; b) prezenta fizica a studentilor la anumite activitati didactice, stabilite conform hotararii Senatului universitar;c) suspendarea activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant superior.

Reluarea activitatilor didactice, suspendate conform procedurii de mai sus, in conditii de siguranta sanitara, se dispune prin hotarare a Senatului universitar, dupa obtinerea avizului Directiei Judetene de Sanatate Publica/Directia de Sanatate Publica Bucuresti, care certifica indeplinirea conditiilor de siguranta epidemiologica.

In situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor, desfasurarea activitatilor aferente anului universitar 2020 – 2021, conform legii, a examenelor de finalizare a studiilor de licenta, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, sustinerea tezelor de doctorat, sustinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 – 2021 se pot realiza si prin intermediul tehnologiei asistate de calculator si a internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecventa, cu frecventa redusa si la distanta.

De asemenea, vor fi recunoscute activitatile didactice si de cercetare prevazute de lege, precum si examenele de finalizare a semestrelor si a studiilor de licenta si masterat, sustinerea referatelor si a tezelor de doctorat, desfasurate prin intermediul tehnologiei si a internetului, in anul universitar 2020 – 2021, in cadrul formelor de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa si la distanta.

