Neputința unor polițiști pentru a stăpâni criminalitatea

156151 – 24082020 – Christian Ciocan, purtător de cuvânt al Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România (F.S.D.P.R), cere desființarea județului Ilfov pentru a stăpâni criminalitatea.

”Este vorba despre o decizie istorică pe care Federaţia Poliţiştilor, cea pe care o reprezint, o ia. Am discutat şi cu preşedintele federaţiei. Vom propune Guvernului României, prin ministrul de Interne, desfiinţarea judeţului Ilfov ca o primă măsură pentru stăpânirea criminalităţii, în ceea ce privește grupările infracţionale, aşa cum sunt ele denumite popular „clanuri”. Considerăm că, în aceşti 30 de ani, mulţi indivizi s-au aciuat în judeţul Ilfov, judeţ care a fost artificial creat. De altfel, înainte de 1989, a şi fost desfiinţat şi, ulterior, recreat. Şi, în aceste condiţii, având experiența înaintaşilor şi constatând ceea ce se întâmplă, mai mult decât atât, interesul general naţional ca securitatea persoanelor să fie realizată, este o primă măsură pe care o propunem”, a anunțat Christian Ciocan, potrivit DCNews.

”În aceste condiţii, poliţia nu ar mai fi Poliţia Judeţului Ilfov, care lucrează pe sistemul unității administrativ-teritoriale Ilfov, şi toate zonele ar fi împărţite între celelalte judeţe ale României care înconjoară Bucureştiul sau poate chiar la Poliţia Capitalei. Federaţia consideră de maximă importanţă acest demers pentru că este un moment în care nu se mai poate da înapoi. Criminalitatea de 30 de ani, aşa cum a fost ea cunoscută, fie este stopată, fie noi trebuie să plecăm ca incompetenţi.

Este o primă măsură pe care o propunem. Vom propune ministrului Vela, care are tot ajutorul Federaţiei. Aşa cum am spus întodeauna, suntem primii care căutăm soluţii şi le oferim decidenţilor şi nu doar stăm pe margine şi mâncăm seminţe şi criticăm. Poliţia, în aceste condiţii, ar reuşi să facă şi economie de resurse pentru că poliţiştii ar fi redistribuiți către alte unităţi ale Poliţiei Române pentru că la noi există competența teritorială şi materială.

În acest fel, dincolo de economii vizavi de cheltuielile cu resursa umană şi cu logistica, nu s-ar mai concentra doar o poliţie a judeţului Ilfov către grupările infracţionale, ci toate judeţele care înconjoară Bucureștiul şi față de care Ilfovul este tampon, adică zona neagră. Toate judeţele ar fi responsabile. Am distribui oamenii către toate judeţele, toată resursa umană, în funcţie de teritoriu, cum s-ar stabili el, şi resursa financiară şi atunci nu ar mai fi un judeţ implicat, ci ar fi toate de jur împrejur”, a explicat purtătorul de cuvânt al F.S.D.P.R.

”Am cerut tuturor poliţiştilor noştri să intervină sub toate formele, aşa cum prevede legea, pentru destructurarea până la cel mai mic sâmbure de infracționalitate. Aici este soluţia. În momentul în care desfiinţăm Ilfovul, toţi ceilalţi sunt responsabilizaţi. Nu mai sunt la Ilfov, sunt la toate celelalte judeţe, au alte comenzi şi responsabilizăm mai multe judeţe. Ştim ce facem. Oricum, independent de asta, le-am cerut poliţiştilor noștri să acționeze şi atunci o facem noi de facto chiar dacă e înainte de iure. Adică o facem, de fapt, înainte de vreme. Desfiinţăm Ilfovul! Veţi vedea. Îl desfiinţăm garantat!”, a mai adăugat acesta.

”Un lucru extrem de important! Suntem oameni în această Federaţie a Poliţiştilor care întelegem extrem, extrem de bine ce se întâmplă în judeţul Ilfov. De-a lungul timpului, s-a spus că poliţiştii – chiar şi eu am afirmat – au fost timoraţi de ingerinţa politicului. Cunoaştem ce se întâmplă în Ilfov. Avem suficiente cazuri care au fost instrumentate şi au arătat criminalitatea judeţului Ilfov. Această – nici nu ştiu cum să o numesc – unitate administrativ-teritorială a fost un sector agricol, până la urmă, şi, dintr-odată, l-am transformat în judeţ. Ei bine, nu este pe principiul altor regiuni metropolitane. Aţi văzut ce se întâmplă – vizavi de terenuri, vizavi de construcţii, vizavi de clanuri, de lumea interlopă”.

Concomitent cu această măsură, ne propunem ca Federaţia, prin oamenii ei care sunt ofiţeri şi agenţi activi în Poliţia Română, să intervină în mod imediat, nu să aşteptăm o sută de ani pentru destructurarea acestor grupări. Este un mesaj extrem de puternic. Capitala ar avea o zonă tampon de linişte. Ori reuşim, ori plecăm. Ori există cetăţeni români protejaţi de legile statului, prin această forţă care se numeşte „poliţie”, ori ne declarăm incompetenţi şi plecăm. Dar, pentru a putea fi evaluaţi, noi trebuie să ştim exact cum acţionăm”, a declarat Christian Ciocan.

”De 30 de ani, judeţul Ilfov ridică probleme prin oamenii de acolo. „Criminalitatea voiajoră” – adică hoţi voiajori, interlopi voiajori; locuieşti într-o localitate şi faci fapte penale în altă localitate – asta îngreunează cercetările. De 30 de ani, nu a existat o soluţie radicală. Este o primă măsură pe care noi o propunem, concomitent cu intervenţia rapidă, în mod imediat, în secunda zero a poliţiştilor noştri. Grupările infracţionale trebuie destructurate. Ori ei, ori noi pentru cetăţenii români.

Vom merge în Guvernul României, ne vom susţine punctul de vedere. Îi acordăm sprijin 100% domnului ministru Vela, pe care îl credităm cu maximă bună-credinţă. Are nevoie de oameni care să îi ofere soluţii şi nu de mâncători de semințe care stau pe margine şi arată cu degetul. Şi ne asumăm eşecul! Dacă va fi un eşec, în aceste condiţii, ni-l asumăm. Facem o declaraţie în alb pentru comunitate, aşa cum se face. Desfiinţarea în regim de urgenţă a unităţii administrativ-teritoriale Ilfov! Vă daţi seama ce ar însemna acest lucru şi pe zona turistică, şi pe zona administrativă, şi pe zona de instituții de forţă?

Este o nenorocire ce se întâmplă acolo şi am văzut din presă: primari cercetaţi de fel și fel de instituții ale statului, fel şi fel de construcţii fără niciun fel de autorizaţie, haos. Nu se respectă condiţiile de mediu! Practic, acest judeţ Ilfov a devenit zonă de interes 0, care trebuie aplanată pentru sănătatea populaţiei, din toate punctele de vedere. Ne asumăm! Câştigăm sau plecăm! Cu scut sau pe scut! N-am pierdut, până acum, în nici măcar o situaţie. Nu vom pierde nici de acum înainte”, a conchis purtătorul de cuvânt al F.S.D.P.R.

Ciocan, acuzat de legături suspecte

Sfârşitul anului 2010 a reprezentat ”boom-ul” problemelor pentru Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt de atunci al Poliţiei Române. Atunci a fost sancţionat de superiori, a intrat şi în vizorul presei mondene, dar a scos şi chiloţi dedicaţi lui, sub marca Cătălin Botezatu.

Poliţistul Christian Ciocan a trecut prin mai multe scandaluri, însă a avut şi o ”realizare“. În noiembrie 2010, Cătălin Botezatu lansa o linie de lenjerie intimă dedicată actualului purtător de cuvânt al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Pe vremea acea, Ciocan era şeful Serviciului de Presă din cadrul Poliţiei Capitalei. Pe chiloţii dedicaţi poliţistului nu apărea însă şi numele acestuia, ci doar logoul lui. Mai exact, pe lenjeria intimă era desenat un ciocan. Mai mult, ”naşa” acestui articol vestimentar este chiar Elisabeta Lipă, una dintre cele mai bune canotoare ale României. “Acum e prima dată în istoria Poliţiei când cel mai cunoscut designer creează o linie de lenjerie intimă dedicată unui poliţist. Este pentru prima dată când Cătălin Botezatu a vorbit în termeni extraordinari de Poliţie“, afirma în presă, în 2010, Christian Ciocan. Acesta a explicat atunci şi cum le-a venit ideea de a scoate gama de lenjerie intimă. ”Acum doi ani, eram la Howard Johnson, la un concurs de miss, îşi aminteşte comisarul–şef. Eram la masă cu Elisabeta Lipă şi Cătălin Botezatu. Şi-i spun: băi Cătă, să îmi faci şi mie o pereche de chiloţi. El zice da. Eu revin, vreau elastic. Şi el zice: adică vrei să scrie Christian Ciocan. Elisabeta a intervenit şi ea: adică o colecţie by Botezatru. Eram la o discuţie mondenă, ce să facem, să discutăm de teoria relativităţii?“, susţinea poliţistul. Chiloţii dedicaţi lui Christian Ciocan! ”Acum o lună o jurnalistă m-a întrebat dacă am făcut ceva cu chiloţii. Eu am zis că a fost Cătălin plecat, atât. El a spus apoi că Ciocan e open minded. După care a făcut chiloţii. Doar a făcut un ciocan, nu mi-a trecut numele pe ei“, adăuga Ciocan. Chiar dacă nu i-a apărut numele pe lenjeria intimă, Christian Ciocan a primit totuşi un tricou pe care scria ”Ciocanul, unealta mea preferată“.

Mai târziu, în decembrie 2010, nici nu au apucat să se liniştească apele şi Christian Ciocan apare din nou în presă. Acesta a participat la aniversarea zilei de naştere a prietenului său Cătălin Botezatu, care, bineînţeles, s-a organizat în clubul de fiţe Bamboo. Alături de purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române au mai participat nume mari din show bizzul românesc, dar şi din lumea interlopă, precum Nicu Gheară. Astfel, în seara aceea, poliţistul s-a prezentat în Bamboo cu Simona, pe care o cucerise și pe caa ţinut-o de mână şi în braţe până la sfârşitul petrecerii. Şi dacă tot vorbim de distracţie, Christian Ciocan a fost denumit atunci „sufletul petrecerii lui Cătălin Botezatu“. Christian Ciocan şi Simona, la ziua lui Cătălin Botezatu! Ba mai mult, cu toate că a participat la aniversarea lui Cătălin Botezatu alături de iubita lui, Ciocan s-a şi sărutat cu criticul vestimentar Raluca Bădulescu. Christian Ciocan şi sărutul cu Raluca Bădulescu! “E posibil să mă fi pupat cu foarte multă lume. Eu nu sunt un entertainer, sunt doar un om care are dreptul ca în timpul liber să meargă la o petrecere. Am mers la petrecerea prietenului meu Cătălin Botezatu, unde m-am simţit foarte bine, dar nu am stat foarte mult. Până la urmă sunt liber să mă distrez în timpul meu liber”, declara referitor la situaţia în care a fost pus, poliţistul.

Şase luni, în tăcere

În aproprierea Crăciunului lui 2010, Ciocan trecea printr-un alt scandal. Acesta primea o sancţiune de şase luni, timp în care i se interzicea să mai facă declaraţii publice în numele Poliţiei Capitalei. Asta după ce poliţistul a intervenit în cazul lui Andrei Plăcintă, fiul senatoarei PDL Vrancea, Sorina Plăcintă, când a declarat că persoanele care intervin în conflictele de pe stradă pot, la rândul lor, să devină subiect de cercetare, dacă încalcă legea. În urma afirmaţiilor lui Ciocan, Poliţia Capitalei a emis un comunicat de presă prin care preciza că instituţia nu împărtăşeşte punctul de vedere al comisarului-şef. A fost prima oară când purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei a fost ”urecheat” public de şefii să, după ieşirile sale la televizor. Declaraţiile sale au venit după ce un bărbat care a încercat să-l oprească pe Andrei Plăcintă să-şi mai lovească prietena, a fost călcat cu maşina de agresor şi a suferit o fractură.

Legături suspecte

Ultimul scandal în care a apărut numele lui Christian Ciocan a avut loc la 14 martie 2012, când în presă au apărut speculaţii că Ciocan ar avea legături cu interlopii. Asta după ce Ciocan apare într-o fotografie alături de regina Bamboo-ului, Mihaela, o protejată a clanului Cămătaru. În poză, cei doi sunt foarte apropiaţi. Fotografia a fost preluată de pe un site de socializare. Mihaela, femeia care apare alături de Ciocan, este iubita lui Bogdan Niţă, un celebru traficant de droguri în cluburile de fiţe din Bucureşti. Christian Ciocan, Mihaela şi Bogdan Niţă! Acesta furniza substanţe stupefiante VIP-urilor care frecventează cluburile de lux, precum Bamboo sau Le Gaga, renumite pentru preţurile exorbitante, dar şi pentru personalităţile care le calcă pragul. Niţă, poreclit Vulpe, s-a îmbogăţit în urma afacerii cu droguri. Acesta locuia într-un penthouse situat pe Bulevardul Decebal din Capitală, pentru care plătea 1.200 de euro chirie pe lună. Mai mult, Vulpe conducea numai maşini scumpe, de peste 100.000 de euro, pe care le schimba la scurt timp după ce le achiziţiona. Bărbatul a fost prins de procurorii DIICOT, în urma unor percheziţii. Dealer-ul de lux este, de asemenea, unul dintre protejaţii lui Nuţu Cămătaru. Sursa: adevarul.ro,

