Prima TV schimbă patronul

156206 – 27082020 – Postul de televiziune Prima TV, care aparține Prima Broadcasting SRL, firmă aflată în reorganizare, va fi preluat de Clever Media Transilvania SRL, companie deținută de Adrian Tomșa, și din care mai fac parte canalele TV Look (Look Plus și Look Sport), AgroTV și Profit.ro, dar și paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica, Agrotv și Profit.ro).

Tranzacția a fost avizată de Consiliul Concurenţei, care nu a identificat probleme privind mediul concurenţial.

