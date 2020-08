PSD vorbește de ”cleptocrație liberală”/PSD are însă majoritatea în Parlament și poate trece orice inițiativă dorește

155958 – 09082020 – PSD a prezentat duminică, într-o conferință de presă, ”cartea neagră a guvernării liberale”, Robert Cazanciuc afirmând că ”PSD nu va permite ca România să se prăbușească sub povara incompetenței și a cleptocrației liberale”. Cazanciuc a declarat că liberalii ”au eșuat în gestionarea pandemiei”, menționând că numărul cazurilor confirmate cu COVID-19 a crescut în ritm alarmant, iar Guvernul ”a eșuat în relansarea economiei”.

”Avem o țară în derivă, condusă de un guvern cu zero credibilitate și zero rezultate. PSD nu va permite ca România să se prăbușească sub povara incompetenței și a cleptocrației liberale și de aceea am anunțat că vom depune o moțiune de cenzură. azi facem primul pas și prezentăm cartea neagră a guvernării liberale”, a continuat liderul PSD.

Robert Cazanciuc a enumerat ”șase erori ale guvernului PNL și ale președintelui Iohannis care au agravat criza generată de coronavirus în loc să o limiteze”: mesajul inițial privitor la pandemie a făcut ca foarte mulți români să nu ia în serios necesitatea protejării și să nu creadă în acest virus, incapacitatea realizării unei testări masive de la început și lipsa unor măsuri clare pentru carantină și izolare, exemplele negative prezentate de la vârful statului, reguli încălcate grosolan chiar de cei care le-au făcut, scandalul de corupție de la Unifarm care a adâncit sentimentul că această criză a fost folosită pentru îmbogățirea unor apropiați ai actualilor guvernanți, vidul legislativ succesiv și gafele de comunicare și întârzierea inexplicabilă a unui plan de relansare economică.

Așadar, PSD flutură din nou moțiunea de cenzură, însă se bazează deocamdată doar pe voturile Pro România și ALDE, UDMR susținând că nu e cazul, acum, unui asemenea demers.

PSD nu are însă nevoie de o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul Orban pentru că în Parlament poate trece orice lege dorește.

