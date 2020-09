Bogdan Aurescu: „Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de tânăra generație în domeniile relațiilor internaționale și diplomației”

156558 – 28092020 – Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat luni, 28 septembrie 2020, la deschiderea celei de-a 10-a ediții a UN Youth Summer School on Diplomacy, cu tema ,,The human era: a world of changes and developments’’, organizată de Asociaţia Tineretul ONU din România (UN Youth), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe. Manifestarea, care trebuia organizată în luna iulie, a fost amânată pentru luna septembrie din cauza pandemiei de COVID-19.

Cu acest prilej, șeful diplomației române a salutat desfășurarea ediției aniversare a evenimentului și a subliniat importanța pe care România o acordă educației și formării profesionale a tinerilor și implicării acestora în toate aspectele vieții publice. „Consider că tinerii trebuie să își aducă o contribuție substanțială în dezbaterile publice pentru a putea răspunde adecvat provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de tânăra generație în domeniile relațiilor internaționale și diplomației”, a afirmat ministrul Bogdan Aurescu. Totodată, șeful diplomației române a salutat desfășurarea programului Delegat de tineret la ONU, realizat în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, și ajuns la cea de a 14-a ediție, contribuind activ la o familiarizare sporită cu temele de pe agenda internațională.

În ceea ce privește importanța implicării tinerilor în procesele democratice, ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat că România promovează activ această prioritate inclusiv în cadrul mandatului actual de Președinție a Comunității Democrațiilor (CoD). Astfel, a amintit că Declarația de la București, adoptată la cea de-a 20-a aniversare a Comunității Democrațiilor găzduită de România, la 26 iunie 2020, subliniază rolul tinerilor în procesele democratice. Ministrul Bogdan Aurescu a făcut referire și la Forumul Tinerilor organizat de România, în calitate de Președinție a CoD, în luna iulie, la care au participat, în format online, tineri din peste 30 de țări și care a arătat că implicarea tinerilor este esențială pentru un viitor sustenabil. În context, a precizat că România speră să organizeze a doua ediție a Forumului în 2021, la București.

În contextul aniversar al marcării, în 2020, a 75 de ani de la înființarea ONU și a 65 de ani de când România a devenit stat membru ONU, ministrul Bogdan Aurescu le-a propus participanților ca, pe durata dezbaterilor, să realizeze un bilanț al transformării României și să evalueze impactul acesteia asupra profilului internațional al țării noastre.



Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter